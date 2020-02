Mark Ruffalo révèle la réponse de Marvel après avoir divulgué Thor: Ragnarok

Mark Ruffalo révèle pourquoi sa diffusion accidentelle en direct du Thor: Ragnarok première était en fait une décision de génie. Ruffalo, avec la star de Spider-Man Tom Holland, est l’un des principaux spoilers des films Marvel Studios. Là où Holland a tendance à se desserrer les lèvres lors des entretiens avec la presse, Mark Ruffalo a commis le péché ultime en diffusant en direct près du quart du troisième film de Thor tout en assistant à la première mondiale du film.

Tout s’est déroulé en 2017, lorsque Ruffalo a oublié de mettre fin à une session Facebook Live avec des fans avant de se jeter dans le théâtre. Près de 2500 de ses followers ont écouté attentivement les 20 premières minutes de Thor: Ragnarok s’est déroulé sur grand écran. Le coup a atterri Ruffalo dans de l’eau chaude avec ses co-stars, Marvel Studios, et sa société mère, Disney. Lors d’une apparition sur Jimmy Kimmel Live en 2018, l’acteur a rappelé une femme exécutive de Disney éreintée se précipitant vers lui lors de la projection, en disant: “Éteignez votre téléphone! … Votre téléphone est allumé, éteignez votre téléphone!”

Lors d’une apparition sur The Graham Norton Show, l’acteur des Avengers a plaisanté sur sa mauvaise réputation de spoilers après avoir divulgué Thor à “tout le monde et à leur mère du monde entier”. Ruffalo a également rappelé la période stressante de 24 heures qui a suivi, où il a attendu d’entendre le directeur des studios Marvel, Kevin Feige. “Il disait:” Qu’est-ce que tu fais, mec? “”, A déclaré Ruffalo à l’hôte de l’émission. “Je lui ai dit: ‘Kevin, c’était un accident. Je le jure devant Dieu. Ils m’ont dit d’utiliser Facebook Live, je ne sais pas comment l’utiliser!’ Il était comme, ‘Vous ne pouvez pas faire ce genre de choses!’ “Le lendemain, l’acteur de Hulk a dû voir Feige en personne pour faire la presse pour le film. “Je m’approche de lui pour lui dire pardon, et il me prend dans ses bras”, se souvient Ruffalo. “Et il dit:” C’était génial! Nous avons eu plus de presse que toute la première! Nous ne pouvions pas imaginer faire quelque chose d’aussi bon! “” Vous pouvez voir le récit de Ruffalo de l’histoire ci-dessous:

Les commentaires de Ruffalo font écho à une histoire similaire qu’il a racontée à propos de la fuite en avril 2019. Dans une conversation avec Entertainment Weekly, pour promouvoir la sortie d’Avengers: Fin de partie, la star a révélé que lorsqu’il s’est présenté sur le tournage du quatrième film Avengers, un ravi Barry Curtis, le directeur de la sécurité de la production et de la protection du contenu de Marvel, attendait. “Quand je suis arrivé au travail lundi, tout le monde s’est précipité vers moi. Je pensais qu’ils venaient me crier dessus”, a déclaré Ruffalo, “Barry, il a jeté ses bras autour de moi.” C’était génial! Nous avons eu plus de presse que nous le pouvions ont peut-être payé! ‘”

Hulk de Ruffalo était l’un des rares Avengers originaux à rester dans le sillage de la finale dévastatrice d’Avengers: Endgame. Depuis lors, il n’y a eu aucun mot officiel quand, ou si, Hulk reviendra. Le personnage est un favori des fans et, malgré les fuites Thor: Ragnorak pour des milliers de fans, Ruffalo a clairement beaucoup de bonne volonté avec tout le monde chez Marvel, il semble donc acquis d’avance de supposer qu’il reviendra finalement. Espérons que la prochaine fois qu’il assistera à la première d’un film Marvel, Ruffalo se souviendra de se déconnecter de toutes les applications de diffusion en direct. Ou, mieux encore, peut-être qu’il devrait juste fermer complètement son téléphone.

