Mark Ruffalo veut un film avec Hulk and Wolverine

L’univers cinématographique Marvel a une énorme équipe d’histoires qu’il pourrait publier sous forme de films. Ou les mêmes personnages, qui fascineraient sûrement le public sur grand écran. Récemment, Mark Ruffalo a révélé son idée d’un film avec Hulk and Wolverine.

Mark Ruffalo est un grand passionné de Univers cinématographique Marvel. L’acteur a eu l’occasion de participer à plusieurs films de la franchise, et a toujours été très heureux de jouer le personnage de Hulk. Récemment, dans une interview avec Variety, l’acteur a révélé certains de ses rêves et objectifs liés audit personnage de Marvel. Apparemment, il espère qu’à un moment donné Hulk y Wolverine faire équipe.

On sait que Mark Ruffalo Il n’avait pas de film «origines» dans le MCU, pour ainsi dire, pas comme Iron Man, Thor ou Captain America. Cependant, l’acteur avec sa performance crédible et sympathique a réussi à faire de Hulk l’un des personnages les plus aimés par les fans et le public. De cette façon, il a réalisé des scènes mémorables dans plusieurs bandes, principalement dans Avengers: Fin de partie. D’autre part, Hulk a également eu un excellent accueil parmi les fans quand il est devenu membre de Thor: Ragnarok, le troisième opus du Dieu du Tonnerre dans lequel les deux super-héros forment une équipe solide.

Une équipe avec Wolverine?

Mark Ruffalo, qui a confirmé qu’il est en négociation avec Disney + participer à la future série She-Hulk, a souligné son désir de voir Hulk près de Wolverine. En 2019, lors de son séjour à Tokyo Comic-Con, il a mentionné son intérêt pour un film mettant en vedette les deux personnages; sans aucun doute, ce serait un film très intéressant à regarder. Cette fois, il prononce les mots suivants à Variety: “Peut-être que Hulk et Wolverine pourraient unir leurs forces.”

La raison de l’obsession de Mark Ruffalo par Wolverine est clair. L’acteur de 52 ans a grandi en lisant des bandes dessinées Marvel des X-Men et Wolverine; Maintenant que Disney a enfin réalisé son rêve d’acheter Fox, il sera possible d’inclure le super-héros à griffes dans ses films.