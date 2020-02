Martin McDonagh, Colin Farrell et Brendan Gleeson, encore une fois ensemble dans «The Banshees of Inisheer»

Objectifs variés et tournages de Deadline: le réalisateur irlandais Martin McDonagh et les acteurs irlandais Colin Farrell et Brendan Gleeson retournent travailler ensemble dans «Les Banshees d’Inisheer», une production du film britannique4 qui sera distribué dans le monde entier par l’American Fox Searchlight Pictures.

Le film, tourné sur une île irlandaise isolée, tourne autour de deux bons amis d’une vie dont la relation étroite est rompue d’un jour à l’autre, ce qui aura des “conséquences alarmantes” pour eux et ceux qui les entourent.

Écrit par McDonagh lui-même, qui l’a également coproduit avec ses partenaires de Blueprint Pictures, Graham Broadbent et Peter Czernin, cette comédie dramatique (ou drame comique) a un budget estimé à pas plus de 20 millions de dollars et est filmée tout au long de l’été prochain en vue de sa première en 2021.

Étant le premier film que McDonagh tourne après le succès commercial et artistique de “ Trois publicités en banlieue ”, un film dont nous nous souvenons a remporté le septième prix du meilleur film de la Coupe du film 2018, entre autres récompenses plus ou moins intéressantes.

Cela signifiera également ses retrouvailles, plus de dix ans plus tard, avec le couple de tête de sa poire notable, “ Hidden in Bruges ”, bien qu’avec Farrell, il soit retourné travailler dans le non moins notable “ Sept psychopathes ”, son deuxième film.

«Les Banshees d’Inisheer» étant donc, le quatrième film de McDonagh ainsi que sa troisième collaboration avec un Colin Farrell qui d’ailleurs, la semaine prochaine ‘The Gentlemen: The lords of the mafia’ dans notre pays.