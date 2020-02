Marvel a montré que le docteur Doom peut détruire Galactus

Galactus est l’un des personnages les plus puissants de Marvel, mais le docteur Doom a réussi à le démanteler et à devenir un mangeur de monde.

L’une des batailles les plus choquantes de Marvel est sans aucun doute quand Docteur Doom il a fait face Galactus. Nous pouvons le vérifier Fantastic Four: The World’s Greatest Magazine Magazine (2001), qui avait une équipe créative spectaculaire qui comprenait Erik Larsen, Eric Stephenson, Bruce Timm, Joe Sinnott, Ron Frenz et bien d’autres.

Il Docteur Doom a obtenu certains des objets les plus puissants de Univers Marvel, comme lui Cube cosmique (Gemme de l’infini), la Sainte-Hélice de Randac (qui alimente les caméras Terrigen de los Inhumanos), le Machine suprême (connaissance infinie de l’univers) et la Barre de contrôle cosmique Annihilus (qui vous permet de manipuler tous les éléments). Avec eux, il a lancé une attaque contre Galactus, le méchant cosmique affirme qu’il est “l’Alpha et l’Oméga”, et essaie de l’écraser.

Merci à tous les objets que vous avez en votre possession, Docteur Doom parvient à renverser Galactus puis commence à détourner son pouvoir vers lui-même. Doom l’appelle un “fou pathétique” tout en détruisant l’armure de Galactus, qui est réduite à sa forme humanoïde. Il n’est plus le Dévoreur de planètes, ni un être cosmique géant, au lieu de cela, il était à nouveau Galen of Taa, la forme qu’il avait avant de devenir Galactus.

Avec tout ce pouvoir et ces objets cosmiques, il est désormais imparable.

Après avoir démontré qu’elle peut traverser le cœur d’une étoile provoquant une supernova sans subir de dégâts. Le Docteur Doom arrive sur Terre et se débarrasse facilement des héros de Marvel, y compris les Avengers, les Inhumains, les Atlantes, les X-Men et presque toutes les forces militaires du monde. Détruisez la Maison Blanche et le mont Rushmore pendant que les héros regardent avec terreur.

Mais le pouvoir de Galactus Cela lui donne également une faim presque insatiable et veut dévorer la Terre. Ensuite Reed Richards des Fantastic Four, créez des versions de Fin Fang Foom, Blip et Living Colossus pour le distraire suffisamment pour récupérer le Cosmic Cube.

En enlevant ce puissant objet Marvel, les Quatre Fantastiques peuvent maintenant le détruire et retirer le pouvoir de Galactus pour qu’il soit le même qu’avant.

Partager

Article précédent

Star Wars présente le premier Jedi Wookiee

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.