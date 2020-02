Marvel achetant Spider-Man sur Sony? Ça n’a pas de sens

Désolé, les amoureux de Marvel, mais cela n’a aucun sens pour Disney d’acheter Homme araignée hors Sony. L’année dernière a été une année troublée pour le robot d’exploration des murs, la relation entre Marvel Studios et Sony Pictures s’effondrant autour de la sortie de Spider-Man: loin de chez soi. Pendant un court instant, il sembla honnêtement que le MCU avait perdu Spider-Man.

Heureusement, un appel téléphonique en fin de soirée avec Tom Holland a persuadé le PDG de Disney, Bob Iger, de retourner à la table des négociations, et les studios ont conclu un nouvel accord avec Spider-Man. Celui-ci semble être limité dans le temps, permettant Spider-Man: Homecoming 3 et un autre film mystère de Marvel mettant en vedette Holland dans un rôle de camée ou de co-vedette. Disney reçoit désormais 25% des bénéfices de Spider-Man: Homecoming 3, mais devrait également payer environ un quart des coûts de production. En retour, la bande-annonce de Morbius a suggéré que Sony puisse utiliser Spider-Man et ses personnages associés dans leurs films dérivés – les incorporant essentiellement dans le MCU plus large. Sony est clairement sorti vainqueur de ces renégociations – surtout si l’on considère que les films MCU Spider-Man seront probablement toujours absents sur Disney +, laissant un trou dans la gamme du service de streaming.

Les plans de Sony pour leurs retombées Spider-Man se poursuivent. Le studio a récemment annoncé un autre spin-off, en octobre 2021, peu de temps après la sortie de Spider-Man: Homecoming 3. Naturellement, il y a eu des spéculations intenses sur ce que pourrait être ce film, mais il y a aussi eu une autre réaction intéressante en ligne. De nombreux fans sont naturellement frustrés par toutes les manœuvres et l’incertitude, souhaitant que Disney rachète simplement Spider-Man. Malheureusement, cela ne se produira pas.

Les droits du film Spider-Man expliqués

Il est important de commencer par comprendre ce qui est en jeu ici. Sony détient les droits exclusifs du film sur Spider-Man et tous ses personnages associés; il y a aussi quelques propriétés partagées, à savoir Kingpin et Jessica Drew. En outre, dans une tournure curieuse qui peut ou non être importante, Sony possède également les droits de toutes les émissions de télévision avec des épisodes de plus de 44 minutes. Cela signifie que les sources de revenus de Sony englobent des choses comme les recettes au box-office, les accords de réseau, les accords promotionnels et la distribution des différents films Spider-Man. Sony ne possède pas les droits de marchandise, les ayant revendus à Disney en 2011 alors qu’ils éprouvaient des difficultés financières; ils ont appris qu’une décision à courte vue était une erreur.

Les droits de Spider-Man sont plus précieux pour Sony que pour Disney

Pour Sony, Spider-Man est leur franchise la plus importante et la plus réussie. Spider-Man: loin de chez soi était le film Sony le plus rentable de tous les temps, Venom a rapporté 856 millions de dollars dans le monde et a été un succès en Chine, et le studio a remporté un Academy Award pour le film d’animation Spider-Man: Into The Spider-Verse. Sony considère les personnages associés de Spider-Man comme une mine d’or de retombées potentielles; De plus, bien que beaucoup de ces noms ne soient connus que des lecteurs de bandes dessinées, le studio mise sur le fait que les super-héros n’ont jamais été aussi grands. Ils ont maintenant la possibilité de profiter du succès du MCU, transformant le Spider-Man de Tom Holland en un fil reliant librement leurs films au MCU.

Comparez cela avec Disney. Disney a acheté Marvel Studios en 2009 pour 4,24 milliards de dollars, et dans sa biographie Le PDG de The Ride of a Lifetime, Bob Iger note qu’ils ont toujours su que n’incluait pas Spider-Man. Ce n’est pas une préoccupation majeure, cependant, car ils ont compris que Marvel détenait les droits du film pour plus de 7 000 personnages; ce nombre a considérablement augmenté à la suite de l’acquisition de Fox, qui a également vu les X-Men et les Fantastic Four revenir à Marvel. Les 900 personnages de Spider-Man de Sony seraient bien, mais ils ne sont pas essentiels car ce n’est pas comme si Marvel Studios risquait de manquer d’idées de sitôt. La phase 4 du MCU introduit déjà un nombre impressionnant de nouveaux héros et franchises, à la fois populaires et moins connus, allant de Blade à Shang-Chi. Cela explique pourquoi Disney a failli autoriser l’accord Spider-Man avec Sony à échouer avec Iger seulement persuadé de rouvrir les négociations lorsque Holland lui a rappelé la dimension humaine.

Spider-Man est donc plus précieux pour Sony qu’il ne l’est pour Disney, et en termes pratiques, cela signifie que Sony voudrait naturellement plus d’argent que Disney n’est prêt à payer. Pour aggraver les choses, il est sûr de supposer que Sony détient les droits de distribution des films réalisés pendant leur durée de production à perpétuité; ils l’ont fait sous une version du contrat qui a fuité en 2014, et cela cadrerait avec le fait que Spider-Man: Homecoming et Spider-Man: loin de chez soi ne sont pas sur Disney +. Disney aurait donc probablement besoin de payer encore plus pour combler les lacunes de son arrière-catalogue.

Disney ne voudra pas payer pour Spider-Man en ce moment

Sous Bob Iger, Disney a développé une certaine réputation d’acquéreur. En 2006, la Maison de la souris a acheté Pixar pour 7,4 milliards de dollars, ils ont acheté Marvel pour 4,24 milliards de dollars trois ans plus tard, et en 2012, ils ont acheté Lucasfilm pour 4,05 milliards de dollars. Plus récemment, Disney a encaissé un montant stupéfiant de 71,3 milliards de dollars afin d’acquérir l’essentiel de l’empire cinématographique et télévisuel de Fox. Les sommes sont alléchantes, et elles ont naturellement conduit à l’hypothèse générale que Disney achètera tout ce qui les intéresse et que l’argent n’est pas un objet. La réalité est très différente; notez que Disney ne réalise vraiment qu’une seule acquisition majeure à la fois, et qu’il y a un écart entre les plus gros achats. L’accord Fox est le plus important à ce jour, et pour le moment, la priorité de l’entreprise sera de s’assurer que les 71,3 milliards de dollars prouvent que l’argent est bien dépensé. En ce qui concerne Disney, le travail du président de Marvel Studios, Kevin Feige, consistera à faire de l’argent avec des propriétés Fox telles que les Fantastic Four et les X-Men.

Et puis il y a le lancement de Disney +. Tous les services de streaming sont confrontés exactement au même défi; il y a un équilibre critique entre le coût et le contenu. En général, plus une plateforme contient de contenu, plus elle sera populaire; mais cela coûte de faire ce contenu. Disney + fonctionnera à perte pendant un certain temps, d’autant plus qu’il est actuellement déployé dans une poignée de territoires. Les patrons de Disney le comprennent; en fait, les systèmes de bonus d’entreprise ont été déplacés pour s’aligner sur les numéros d’abonnement Disney + plutôt que sur les bénéfices pour la première fois dans l’histoire de Disney. Mais, encore une fois, cela signifie que ce n’est pas le moment pour Disney de payer – inutilement, à leur avis – pour Spider-Man.

Il existe cependant une façon pour Disney de récupérer Spider-Man. L’industrie cinématographique se contracte et il est généralement admis que Sony Pictures ne pourra pas rester compétitif à long terme; après tout, cette contraction était une raison majeure, même pour un géant comme 20th Century Fox, il fallait vendre plutôt que de continuer à faire des films. Il y a eu des rapports crédibles selon lesquels une clause existe désormais dans l’accord Spider-Man qui signifie que si Sony devait être vendu à un autre studio, Spider-Man reviendrait à Marvel. Dans ce scénario, il le ferait gratuitement – et, ironiquement, cela rend encore moins probable que Disney choisisse d’acheter Homme araignée maintenant plutôt que d’attendre.

