Marvel admet que le discours shakespearien de Thor n’a pas de sens

Stan Lee aimait que des héros classiques comme Thor et Hercules parlent dans un style shakespearien. Mais … Est-ce que cela a un sens?

L’une des raisons pour lesquelles le Univers Marvel C’est un monde fictif tellement riche et diversifié que Stan Lee aimait lire des histoires classiques. Il aimait tellement les personnages comme Thor y Hercules Ils parleront dans des lignes à l’ancienne inspirées des pièces de Shakespeare.

Là où d’autres héros comme Reed Richards étaient souvent engagés dans un langage plus technique, Thor saute souvent dans la bataille, lançant son marteau Mjolnir et étant beaucoup plus direct. Sa façon de parler très stylisée est devenue une marque qui a perduré au fil du temps dans les bandes dessinées Marvel. Bien qu’il rationalise de plus en plus son langage.

Même Chris Hemsworth, qui a joué le God of Thunder à UCM, a perdu son style en parlant.

Ces dernières années, Marvel a changé les schémas d’expression de Thor et Hercules. Sans oublier que Chris Hemsworth est devenu plus informel dans son discours avec chaque film MCU. Il y a un grand changement de ses débuts en 2011 au film Avengers: Fin de partie (2019). Même dans Avengers: Infinity War (2018), le personnage de Star Lord (Chris Pratt) plaisante avec sa façon de parler. Sans oublier que Les Vengeurs (2012), Iron Man fait une blague sur Shakespeare, se référant à Thor et Loki.

Bien que Thor et Hercules soient souvent considérés comme des personnages rétroactifs grâce à leur robe et leurs manières, ils sont tous deux plus que capables de s’adapter aux temps modernes. Puisqu’ils plaisantent parfois sur l’utilisation des e-mails.

Étant donné que Thor et Hercules (et en fait pratiquement tous les super-héros Marvel) sont des versions mises à jour de figures mythologiques, il est logique que les deux dieux s’éloignent des anciens modèles de discours (et carrément inexacts) que les bandes dessinées utilisaient au début de ses publications.

