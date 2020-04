Marvel annonce officiellement son plan numérique pour les bandes dessinées à partir d’avril

Marvel a officiellement annoncé qu’il ne sortira aucune bande dessinée numériquement le 1er avril, mais il ne sera pas non plus vendu au format physique.

Dans une déclaration du président de Marvel Entertainment, Dan Buckley, le plan de l’éditeur de ne pas publier de bande dessinée numérique à partir d’avril est décrit. Voici comment ils décrivent leur façon de faire face à l’épidémie de coronavirus:

«Comme vous le savez, malheureusement, aucun nouveau titre imprimé ne sera disponible dans vos magasins cette semaine. Marvel ne lancera pas non plus de nouveaux titres de bandes dessinées numériquement le 1er avril », indique le communiqué. «Il s’agit d’une situation fluide avec des détails qui changent chaque jour, nous apprécions donc votre patience et votre compréhension alors que nous naviguons tous dans cette situation. À mesure que de plus amples informations seront disponibles, nous décrirons nos plans à long terme et les possibilités de soutenir l’industrie. “

DC Comics fait le contraire.

Marvel a décidé d’arrêter au lieu de parier sur le numérique, tandis que DC Comics commencera à publier des titres dans ce format parce qu’ils croient que l’utilisateur qui lit leurs histoires de cette façon est totalement différent de celui qui va dans les magasins de bandes dessinées.

Les bandes dessinées de Marvel devaient à l’origine être mises en vente le mercredi 1er avril, notamment Empyre: Avengers # 0, Empyre: Fantastic Four # 0, Black Widow # 1, Taskmaster # 1, Star Wars: Doctor Aphra # 1, Strange Academy # 2, Daredevil # 20, Marauders # 10, Excalibur # 10, Deadpool # 5, Miles Morales: Spider-Man # 17, Doctor Doom # 7, Black Cat # 11, The Magnificient Ms. Marvel # 14, Doctor Strange # 5, Spider-Man Noir # 2, Strikeforce # 8, Ant-Man # 4, Avengers of the Wastelands # 4, Black Panther et les agents de Wakanda # 8, Swordmaster # 10, X-Men: God Loves, Man Kills Extended Cut # 1, True Believers: Présentation de Black Widow # 1 et True Believers: Black Widow – Red Guardian # 1.

Nous devrons donc attendre que tout se passe pour pouvoir accéder à ces histoires fascinantes de Marvel. Ce qui signifie pour l’instant que nous devrons revoir notre propre bibliothèque pour pouvoir lire les bandes dessinées de Spider-Man, Wolverine, Captain America ou Thor.

