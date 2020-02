Marvel annonce un crossover épique des X-Men

Partager

Swords of X sera le premier crossover X-Men depuis que Marvel a redémarré les mutants.

Marvel Comics vient d’annoncer que Épées de X ce sera le premier croisement de X Men dans les histoires de L’aube de X. Les mutants devront utiliser les épées les plus puissantes de l’Univers pour défendre tout ce qui compte le plus pour eux. Après ce grand nouvel événement, rien ne sera plus pareil.

Swords of X est un crossover en 15 parties dirigé par Jonathan Hickman qui rejoindra chaque titre X-Men.

“L’une des grandes choses que nous pouvons faire maintenant, parce que nous avons établi la ligne X et savons vraiment où nous allons, c’est que nous pouvons essayer différentes choses”, a déclaré Hickman dans un communiqué. «X of Swords sera un crossover old-school qui serpente sur toute la ligne. C’est presque comme les chapitres d’une histoire. »

Le communiqué de presse de “Swords of X” le compare aux précédents croisements tels que Mutant Massacre, Age of Apocalypse et Messiah Complex.

Épées de X mettra en vedette 10 personnages des X-Men défendre Krakoa en s’armant d’épées légendaires nouvelles et bien connues de la vaste histoire de Marvel. Ils ont promis que “l’espèce mutante atteindra enfin son destin mystique”, provoquant à l’avenir des changements drastiques dans la franchise X-Men.

La bande dessinée Marvel X-Men continuera de croître et de devenir Épées de X. Au début du mois, les nouvelles aventures de Wolverine et rejoindra bientôt la prochaine série de Hellions, Cable, X-Factor et Children of the Atom.

Les 15 parties de Épées de X commencer en juillet de Marvel Comics. Envie de lire ce crossover épique? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous. Pour l’instant, nous n’avons pas beaucoup plus d’informations sur cet événement. Mais cela apportera sûrement de nombreuses grandes surprises aux fans de Marvel et des mutants.

Partager

Article précédent

Le boss de Marvel partage une image spectaculaire de Batman

Article suivant

My Hero Academia a sa propre version de la révélation des X-Men

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.