Marvel annule ‘Howard the Duck’ et ‘Tigra & Dazzler’

Il y a environ un an, Marvel TV et Hulu ont annoncé leur intention de réaliser quatre séries animées comprenant “M.O.D.O.K.”, “Hit Monkey”, “Howard the Duck” et “Tigra & Dazzler”. Il y aura même un spécial intitulé «The Offenders», qui rassemblera tous ces héros dans une mission d’équipe de la même manière que «The Avengers» ou «The Defenders». Cependant, les plans ont changé et seulement deux de ces séries continueront.

Selon The Hollywood Reporter, Marvel a annulé la série animée de “How the Duck” et “Tigra & Dazzler”. Les médias soulignent également que la décision a été prise exclusivement par Marvel, pas par Hulu. S’ils continueront à produire à la fois «M.O.D.O.K». (série qui a récemment annoncé son casting) sous le nom de «Little Monkey», ce qui ne nous semble pas suffisant pour avoir plus tard «The Offenders».

Fin 2019, il y avait déjà plusieurs problèmes lorsque Marvel a suspendu la production de ‘Tigra & Dazzler’. Après des différences créatives avec la rédaction, Marvel a décidé de recommencer à zéro et de redémarrer toute la série. À cette époque, Marvel a commencé à chercher un nouveau showrunner pour reprendre la série.

Avant la nouvelle, le scénariste et réalisateur Kevin Smith, l’un des principaux créateurs de la série «Howard the Duck», a rapidement réagi, Smith a partagé son opinion à ce sujet avec les fans:

“Recevez un SMS de Dave Willis [compaero productor ejecutivo] disant: Nous avons Tigra & Dazzler. Je l’ai appelé et lui ai demandé: cela signifie-t-il ce que je crois? Et Dave m’a dit qu’il venait de recevoir la nouvelle qu’il n’y aurait pas de série Howard the Duck. La seule explication était: nous n’avons aucun plan pour ce personnage pour le moment. “