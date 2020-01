Marvel annule les spectacles d’animation prévus de Howard the Duck et Tigra & Dazzler pour Hulu

Si vous attendiez avec impatience la série animée Howard the Duck de Kevin Smith, nous avons de tristes nouvelles pour vous aujourd’hui. Variety rapporte que Marvel Studios a pris la hache pour deux des émissions d’animation prévues qui ont été mises en place sur Hulu: Howard the Duck et Tigra & Dazzler.

En février 2019, Marvel TV avait annoncé son intention de produire quatre émissions animées pour MODOK, Hit-Monkey, Howard the Duck et Tigra & Dazzler qui finiraient par déboucher sur un événement d’animation spécial appelé Marvel’s The Offenders. Cependant, les émissions Howard the Duck et Tigra et Dazzler sont maintenant hors de la table, ce qui indiquerait que le projet The Offenders n’est également plus puisque deux des émissions ont été abandonnées.

Selon le rapport, MODOK et Hit-Monkey avancent toujours. Le casting de voix pour MODOK a été annoncé plus tôt ce mois-ci. Une source a déclaré que Marvel avait finalement décidé de ne pas aller de l’avant avec les autres séries d’animation prévues.

En décembre, Erica Rivinoja, la showrunner de Tigra & Dazzler, a quitté la série en raison de différences créatives avec Marvel, et la série a été abandonnée. Une autre série de Marvel Hulu qui a été supprimée était la série en direct Ghost Rider qui devait mettre en vedette Gabriel Luna. Le Helstrom de Marvel serait toujours en préparation à Hulu. Les Runaways ont récemment diffusé leur troisième et dernière saison en décembre dernier.

Kevin Smith, de Clerks and Mallrats fame, et Dave Willis (Aqua Teen Hunger Force) étaient attachés à l’écriture et à la production exécutive Howard the Duck.

La nouvelle fait suite à une récente décision de Marvel de fermer sa division Marvel TV, précédemment dirigée par Jeph Loeb. La dernière émission de télévision Marvel restante sera Agents of SHIELD, qui diffusera sa septième et dernière saison sur ABC ce printemps. Tous les autres projets de Marvel TV ont été annulés ou terminés au cours des deux dernières années.

De plus, le producteur de MCU et chef des studios Marvel, Kevin Feige, a récemment été promu au poste de directeur de la création pour Marvel, et il dirigera désormais les efforts de contenu Marvel dans l’édition, le film, la télévision et l’animation. Cela comprendra des projets TV en streaming pour Disney +, y compris Falcon & Winter Soldier, WandaVision, Loki, et plus encore.