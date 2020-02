Marvel Comics Review n ° 1001

Quatre-vingt ans envisagent la publication du premier numéro de la série Marvel Comics. The House of Ideas continue de célébrer avec une nouvelle spéciale que Panini Comics nous propose en format de base.

Nous avons déjà commenté la révision de Marvel Comics n ° 1000 que la collection n’a jamais atteint un tel chiffre, mais l’éditeur a utilisé ce jalon théorique pour attirer l’attention pour célébrer ce quatre-vingt anniversaire. Maintenant, il continue avec la formule pour donner une continuité limitée à ces histoires sur une seule page et de différentes équipes créatives, parmi lesquelles il y a des absents majeurs dans le numéro précédent tels que Bob Budiansky, Howard Chaykin, Marc Guggenheim, Larry Hama, Fabian Nicieza, Ann Nocenti , Roger Stern, Mark Bagley ou Jerry Ordway. Des figures qui, à divers moments de la trajectoire de Marvel, ont joué un rôle important dans le travail créatif et artistique de sa longue histoire.

Le thème utilisé tend beaucoup plus, de manière générale, à la comédie, à la recherche de la plaisanterie avec facilité, à de nombreuses ruptures du quatrième mur pour se connecter avec le lecteur, lui faisant prendre conscience que nous sommes face à une bande dessinée, une bande dessinée dont nous faisons partie. Nous sommes membres de cet Univers qui nous a donné tant de satisfactions et de déceptions dans son intégralité. Les moments de plus grand sérieux sont réservés à des moments plus spécifiques, tels que la première et la dernière page, où nous retrouvons le Masque de l’éternité, une intrigue que nous tirons de Marvel Comics n ° 1000 et qui nous conduira à la dernière bande dessinée que le éditorial a publié à l’occasion du quatre-vingt anniversaire, Alert! (Entrant!)

Les hommages continuent d’être présents avec des apparitions de personnages oubliés, qui sont à peine apparus lors d’un soupir mais appartiennent à l’univers Marvel de la même manière. Les secondaires alternent avec des poids lourds bien que la formule s’épuise rapidement, n’attrape pas et laisse presque le sentiment que c’est une bande dessinée qui reste. De quoi étendre ce qui était déjà une curiosité dans le numéro précédent ou se demander pourquoi ces pages n’ont pas été ajoutées dans l’autre tranche et ainsi agrandir cet événement. De plus, aucun de nous ne manquera de grands noms qui ont été oubliés, choisissez-les librement dans votre imaginaire particulier.

Pour la partie qui nous touche, la liste des auteurs espagnols qui se joignent à la célébration avec quatre nouveaux noms est allongée. ACO (acronyme pour Alex Cal Oliveira) est responsable du début et de la fin de l’épisode avec le Masked Punch en tant que protagoniste, Natacha Bustos obtient des crayons et colorie une histoire Storm avec certains membres de La Patrulla-X, Pasqual Ferry Il dessine La Beast accompagné de Jean Gray et Pere Pérez façonne une sorte d’épilogue de ce qu’était la collection de La Patrulla-X Oro, avec Kitty Pryde comme protagoniste principale.

Par conséquent, au-delà de sa petite importance intrigue face à ce qui est à venir, cette bande dessinée est assez dispensable et n’apporte guère le pied pour ce qui doit se passer dans Alert !. La continuité de cet anniversaire spécial ne lui convient pas.

Marvel continue de célébrer son 80e anniversaire avec une publication qui n’apporte pratiquement rien de nouveau à ce qui a déjà été vu dans Marvel Comics # 1000. Tout est prêt pour la prochaine et dernière étape de la célébration.

