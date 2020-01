Marvel commence officiellement le développement de Captain Marvel 2

Après que le capitaine Marvel ait gagné plus d’un milliard de dollars au box-office, il était certain qu’une suite allait arriver. Et cette suite est officiellement en préparation. THR rapporte que Marvel a officiellement commencé le développement du film, qui verra Brie Larson reprendre son rôle de Carol Danvers.

Selon le site, Megan McDonnell est en négociations avancées pour écrire le film. McDonnell fait partie de l’équipe de rédaction de WandaVision. Le premier Captain Marvel a été écrit par les réalisateurs Anna Boden et Ryan Fleck aux côtés de Nicole Perlman, Meg LeFauve et Geneva Robertson-Dworet. Boden et Fleck ne dirigeront pas la suite, mais restent avec le MCU et sont en pourparlers pour diriger une série Disney +. Disney cherche une réalisatrice pour diriger le film.

La seule chose connue sur le nouveau film à ce stade, c’est qu’il se déroulera de nos jours par opposition au cadre original des années 1990. Il y avait des spéculations dès le début que la période de vingt ans que Carol a passé dans l’espace pour traiter des problèmes interstellaires pourrait être au centre, mais ce n’est apparemment pas le cas.

Il n’y a pas encore de date de sortie pour Captain Marvel 2.