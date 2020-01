Marvel confirme le Avenger le plus puissant

Captain Marvel Elle s’est toujours considérée comme la plus forte des Avengers, mais maintenant les choses ont changé, puisqu’elle vient d’être renversée d’un seul coup.

SPOILERS attention de Captain Marvel numéro 14 par Kelly Thompson et Lee Garbett. Cette histoire révèle les plans de la super-héroïne, mais aussi qui est le plus fort Avenger. Jusqu’à maintenant, Carol Danvers C’était qui avait ce titre, mais n’était pas préparé à un nouveau combat contre un adversaire très coriace.

Le méchant Vox Supreme (une combinaison d’un Kree muté et du Kree Superintelligence) a choisi le Captain Marvel d’éliminer ses coéquipières parce qu’elle croyait qu’elle réussirait là où beaucoup d’autres avaient échoué. Quand Carol Danvers attaque Black Panther, She-Hulk (Hulka) est là pour défendre son ami et abattre le Captain Marvel.

She-hulk Il devient le Hulk le plus puissant, mais il est également confirmé qu’il s’agit du Avenger le plus puissant. Compte tenu de ce qu’il vient de faire à Carol (et sans l’utilisation de sa nouvelle arme puissante), il y a certainement un bon argument pour donner ce titre à She-hulk. Après tout, elle l’a juste écrasée d’un seul coup, réussissant apparemment là où certains de ses meilleurs héros ont échoué.

Le capitaine Marvel dit face à She-Hulk: «Non. Pas maintenant, c’est trop tôt. Je n’étais pas prêt à… »

À la défense de Carol Danvers, personne n’est probablement prêt pour le pouvoir céleste amélioré de She-Hulk.

Captain Marvel a réussi à aborder certains des meilleurs atouts de l’Avenger en termes de force, de magie, de technologie et d’intelligence lorsqu’il a renversé Thor, Iron Man et Black Panther. Cependant, She-hulk Il a presque complètement incliné vers sa nature sauvage et a obtenu des améliorations de puissance très sérieuses. Pour équilibrer cela, Jennifer Walters est toujours là en arrière-plan pour aider à guider son homologue puissant avec sa capacité particulière à sortir des situations difficiles. Il est donc heureux que Vox Supreme Je ne la choisirais pas, mais l’histoire pourrait être très différente.

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.