Marvel copie le film Annihilation 2018

Marvel vient de tomber dans une jungle effrayante qui présente des similitudes frappantes avec la forêt extraterrestre du film de science-fiction Annihilation 2018.

Attention SPOILERS de Annihilation et de la bande dessinée Marvel X-Force # 9 Benjamin Percy, Joshua Cassara, Dean White, Joe Caramagna.

Après quelques aventures dangereuses, les membres de la X-Force méritent un peu de repos et de détente. Dans la bande dessinée de Marvel Ils font une fête sauvage dans la lagune du pays fictif Terra Verde avec des torches tiki, du punch au rhum et un jeu de roulette. Cependant, les mutants ne se reposent pas longtemps, car Wolverine, Domino y Quentin Quire, ils découvrent que cette nation a été dominée par une vie végétale étrange et s’est transformée en quelque chose qui ressemble remarquablement à la flore et à la faune extraterrestres du film de science-fiction 2018 du réalisateur Alex Garland, Annihilation. Qui a fait sa première directement sur Netflix.



De quoi parlait ce film?

Basé sur le roman du même nom de Jeff VanderMeer, Annihilation est en vedette Natalie Portman qui joue un biologiste et ancien officier militaire qui entre dans un endroit mystérieux appelé Zone X ou Shimmer après que son mari en soit revenu incroyablement malade. La zone X a été créée lorsqu’une forme de vie extraterrestre née d’un astéroïde est tombée sur Terre et a commencé à se propager. À l’intérieur, le personnage de Portman Lena découvre que la nature a merveilleusement muté, avec des plantes incroyables et des animaux hybrides. Ainsi que des croisements entre différentes espèces d’animaux, comme un crocodile albinos avec deux rangées de dents. Cependant, les choses empirent et un par un, les membres de l’expédition de Lena sont éliminés. Ici, nous vous laissons notre critique.

La bande dessinée ressemble visuellement au film.

Ce que Marvel X-Force trouvé après être entré Terra Verde Il est assez similaire à la zone X, car la flore est devenue sauvage. Il s’est également rapidement étendu et a tué tout le monde dans l’enceinte présidentielle. Le président du pays fictif a même été séparé et suspendu au plafond par des vignes qui jaillissaient de son corps. “Un bougeoir botanique” comme le décrit poétiquement Domino. De plus, il y a un motif sur les vignes qui semble être maya, une idée soutenue par Wolverine, qui note que toutes les vignes semblent avoir émergé d’un temple non loin de l’héritage du défunt président.

Tout cela amène l’équipe à enquêter sur la mythologie de Terra Verde, qui nous donne un indice sur ce qui se passe ici. Le livre des records Beast déclare que la nation a toujours présenté les plantes comme une partie importante du culte. Pour eux, la nature était personnifiée, mais elle éclairait la nature particulièrement cruelle de ces plantes. Ils ont donc fait des sacrifices où la viande et le sang étaient considérés comme les meilleurs engrais.

Comme le souligne Beast, il y avait une divinité vengeresse et punitive connue sous le nom d’Ak, qui a pris de nombreuses formes. L’une de ces formes apparaît lorsqu’un jaguar partiellement fabriqué à partir d’un mélange d’os, d’organes et de vie végétale saute derrière les héros. La créature qui les pousse à l’intérieur est similaire à l’hybride ours / humain / zombie qui nourrit le cauchemar dans l’Anéantissement.

Avant l’apparition de Krakoa, Terra Verde pariait tout sur le succès de son programme téléfloronique.

Après que Krakoa a apporté des remèdes miracles au marché mondial, l’économie de Terra Verde s’est effondrée. Cela a permis l’émergence d’un groupe militant qui a activé des prototypes téléphoniques qui les ont transformés en symbiotes homme-plante. Parmi ces militants se trouvaient des scientifiques qui avaient consacré leur vie au développement de la technologie que les plantes et les médicaments mutants de Krakoa rendaient insensés. Aussi le fils du président, qui s’est échappé la nuit.

Que cette attaque soit vraiment le retour du dieu de la vigne Ak ou la prochaine évolution de la technologie téléphonique de Terra Verde, il semble que cette histoire remette en question la position de Krakoa et si les mutants font plus de mal que de bien au grand univers. de Marvel.

