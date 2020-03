Marvel copie l’origine de Superman pour un Avenger

Nous savons déjà que Marvel et DC Comics ont des personnages très similaires, mais maintenant, ils ont copié l’origine de Superman pour qu’elle soit la même que celle d’un Avenger.

Nous connaissons tous l’origine de Superman, puisqu’il est né sur une planète appelée Krypton et ses parents l’ont envoyé sur Terre avant que cet endroit ne soit détruit. Maintenant Marvel il a donné cette histoire à l’un de ses grands méchants qui est aussi un Avenger.

Depuis un certain temps, Marvel présente le grand événement Empyreoù les courses Kree et Skrull, rivaux depuis des millénaires, se sont regroupés sous une même bannière. Alors que lui Hybride Skrul / Kree appelé Hulking (Theodore “Teddy” Altman), qui est un jeune vengeur, dirige maintenant une immense armée et se dirige vers la Terre. Son nouveau nom est Dorrek VIII et il peut être considéré comme l’un des grands méchants de l’univers.

Mais pour en savoir plus sur ce caractère de Marvel, ont montré leur passé et ressemble étrangement à celui de Superman.

Avant que sa planète ne disparaisse, il est envoyé sur Terre.

Comme nous pouvons le voir ci-dessous, il y avait une femme Skrull qui est tombé amoureux d’un Kree, ensemble, ils ont eu un fils et quand il est arrivé Galactus, le mangeur de monde et détruit leur planète, ils ont jeté le bébé dans l’espace en direction de la Terre. C’est exactement la même chose que Kal-El / Clark Kent plus connu comme Superman.

Synopsis de la bande dessinée Marvel Lords Of Empyre: Emperor Hulking numéro 1:

Aussi longtemps que l’univers se souvienne, les empires de Kree et Skrull ont été enfermés dans ce qui semblait être une guerre sans fin, mais maintenant, un ancien jeune vengeur a fait l’impossible. Après avoir quitté la Terre, ses compagnons héros et l’amour de sa vie, Hulkling a uni les deux empires intergalactiques sous son règne et se dirige maintenant vers la Terre avec l’une des plus grandes armées que le cosmos ait jamais vues. Ce qui se passera ensuite sera enregistré dans le plus grand événement Marvel de 2020, EMPYRE. Cette histoire montrera aux lecteurs ce qui a conduit Hulkling à son nouveau chemin audacieux et mettra en lumière ses plans mystérieux.

