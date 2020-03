Marvel crée l’arme ultime supérieure au marteau de Thor

Le puissant Mjolnir, le marteau emblématique de Thor, est officiellement plus faible que cette nouvelle arme Marvel.

Attention SPOILERS de la bande dessinée Marvel Valkyrie: Jane Foster # 9, par Jason Aaron, Torunn Gronbekk, Ramon Rosanas, Jesus Aburtov et Joe Sabino. Nous pouvons vérifier comment Jane Foster n’est pas étranger à manier certaines des armes les plus puissantes du Univers Marvel. Pendant qu’elle était Thunder Goddess, elle a démontré à maintes reprises l’immense pouvoir de Mjolnir lorsqu’elle est entrée en conflit avec Odin le Phoenix Force ou Mangog. Il a également réussi à montrer de nouvelles astuces avec le vieux marteau fidèle de Thor alors qu’il affichait de nouvelles capacités sous son commandement. Après avoir joué un rôle clé dans Guerre du RoyaumeJane Foster est devenue Valkyrie et a reçu le Undrjarn, également connu sous le nom Tout-arme.

Jane et Thor se sont associés à une foule d’autres héros pour combattre une sombre infection à Midgard. Le couple s’est ensuite rendu sous terre pour trouver la source de cette substance cancéreuse. Entourés de mort, ils ont découvert que la source était le cadavre en décomposition de Øde. Comme Thor le dit, Øde maintient une connexion directe avec le Rokkva, qui était l’antithèse de la vie. Décidant de le détruire avec Mjolnir, Thor était infecté et possédé.

Dans sa confrontation, Jane Foster: Valkyrie # 9 révèle la véritable portée des pouvoirs d’Undrjarn, en particulier par rapport à Mjolnir.

Dans cette histoire de Marvel, nous pouvons voir comment Jane combat Thor dans l’espoir de le ramener à son état normal, le All-Weapon est un rival supérieur à Mjolnir au combat. Bien que le marteau de Thor ait un grand pouvoir, la capacité de Undrjarn à se transformer permet à Jane de garder ses distances et de riposter. Après l’échec de ses tentatives de raisonnement, Jane déclenche une explosion qui renverse Thor.

Jane lui promet que la prochaine attaque sera fatale. Décidant d’attaquer la source elle-même, Jane transforme l’arme totale et détruit le cadavre d’Øde.

Plus tard, le frère aîné de Thor, Tyr, révèle que la capacité de Tout-arme fournir à ses utilisateurs l’arme dont ils ont besoin est leur plus grande force. Étant donné que la seule substance pouvant arrêter l’infection était Forêt Blanche de Feierheim, Undrjarn s’est transformé en ce matériau et l’a essentiellement fait exister. Il s’avère que Tyr est responsable de l’infection. Il prend l’arme de Jane et révèle la véritable portée de son plan.

Le sceau qui emprisonne Rokkva ne peut être brisé que par la Forêt Blanche, alors Tyr a commencé cette infection pour forcer Jane à transformer son arme en son objet nécessaire.

Alors qu’elle se trouve épuisée par la bataille, Tyr porte Undrjarn et un Thor toujours infecté par lui pour libérer cette force de mort dans le Univers Marvel. Avec tous les royaumes sous une menace imminente, Jane, maintenant impuissante et sous sa forme humaine, est secourue par son cheval volant alors qu’elle court vers Asgard pour monter une défense contre cette prochaine attaque.

Dans la bande dessinée de Marvel Valkyrie: Jane Foster # 9 révèle toute la puissance d’Undrjarn et ses implications. En dehors de ses capacités qui permettent à la Valkyrie de voir la mort prochaine d’un individu, elle peut se transformer en n’importe quelle substance. Maintenant, il semble que son arme puisse trouver n’importe quel adversaire et le battre. Il est logique que tant de méchants de Marvel, y compris Bullseye et Mephisto, se soient intéressés à cette arme. L’All-Weapon est encore plus puissant que Mjolnir. Le marteau de Thor est toujours important dans n’importe quelle bataille, mais All-Weapon peut s’adapter à n’importe quelle situation, augmentant sa puissance.

