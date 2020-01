Marvel crée une version étendue d’une bande dessinée légendaire

Ils republieront l’un des chefs-d’œuvre de Marvel de Chris Claremont et Brent Anderson Avec une version étendue.

En 1982, l’histoire de la X Men de Marvel intitulé “Dieu aime, l’homme tue” (Dieu aime, tue l’homme) de l’écrivain Chris Claremont et l’artiste Brent Anderson. Maintenant, ces deux génies se rencontrent à nouveau pour une version plus grande.

X-Men: God Loves, Man Kills Extended Cut devrait être lancé en avril Marvel Comics. La série limitée en deux parties raconte et élargit la bande dessinée emblématique, en utilisant une nouvelle histoire actuelle de X Men Comme dispositif d’encadrement.

Couverture de Salvador Larroca.

De quoi parle cette histoire?

L’original “Dieu aime, l’homme tue” Il est considéré comme l’un des comics les plus importants de la longue histoire des mutants de Marvel. Cette histoire a marqué la première fois que l’héroïsme X Men ils ont été obligés de joindre leurs forces au méchant Magnéto. La raison en est qu’ils ont dû s’unir pour un ennemi commun: William Stryker, un évangéliste de la télévision qui utilise la rhétorique fondamentaliste pour amener le public contre la communauté mutante, avec des résultats mortels.

Tout commence quand un groupe d’hommes appelés les “Purificateurs” tuent deux enfants mutants, Magnéto Allez sur les lieux et décidez de vous venger. Alors que William Stryker kidnapper le Professeur X, Cyclope et Storm et dit qu’il est mort. Le reste du X Men Ils décident d’enquêter et de découvrir qu’ils sont vraiment détenus. Vous devez donc rejoindre Magnéto afin de faire face aux menaces à venir.

À la fin William Stryker est arrêté par la police et Magnéto Il déclare qu’il reste un ennemi des X-Men même s’ils ont travaillé ensemble.

Cette histoire de Marvel de Claremont et Anderson Il est tellement emblématique qu’il a eu de nombreuses références dans des œuvres ultérieures, y compris le film de 2003 X-Men 2.

