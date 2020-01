MARVEL Daredevil Review No. 5. Réflexions sur la politique et la religion

Matthew Murdock ne passe pas un bon moment. Il a laissé derrière lui ses aventures de Daredevil et agit comme agent de probation. Panini Comics continue de publier cette scène incroyable avec Chip Zdarsky comme guide.

La collection de Daredevil a toujours été caractérisée par son éclat dans les moments les plus sombres du personnage. Les descentes dans les enfers d’un pratiquant catholique comme Matt Murdock ne lui ont fait que croire encore plus en Dieu. Depuis la fin de l’étape Charles Soule, nous avons déjà vu un Daredevil physiquement limité et maintenant, à part son costume de sa propre initiative, nous assistons à un exercice d’exploration qui utilise beaucoup la critique du système politique, ainsi qu’une introspection vers chemins d’une foi dans le doute.

Depuis le début de l’étape Chip Zdarsky, nous avons pu voir les visites périodiques à l’église, dans lesquelles Matt échange des opinions avec le père Simons et avec sœur Elizabeth. Avec le prêtre il s’agit plus de la métaphysique de la religion alors qu’avec la religieuse on peut apprécier un fond beaucoup plus banal et plus proche des gens, des sensations qui nous sont présentées et nous font emprunter des chemins différents. Murdock semble apprécier davantage les entretiens qu’il a avec ce dernier, il trouve plus de motivation pour trouver les réponses qu’il cherche.

Dans le même temps, l’ancien avocat et ancien maire de New York a commencé à rencontrer le commis d’une librairie, Mindy Libris, qui l’a finalement invité à dîner. Il s’avère qu’il appartient à l’une des familles qui contrôle les fils des bas fonds. Le dîner est entièrement édifiant en termes de critiques sévères du système. Zdarsky s’ouvre dans le canal tout en écorchant les puissants qui contrôlent la vie des plus humbles, tandis que les Libris sont conçus comme une solution qui ne justifie pas totalement leurs activités criminelles. C’est une méthode de régulation mais en même temps c’est un cancer à éliminer, comme celui de ceux du côté des grandes fortunes du capital.

La présence de Lalit Kumar Sharma dans la partie graphique de l’histoire donne une atmosphère plus intime, loin des combats et des tirs, d’action pure et dure. Cela favorise grandement ce que Zdarsky a l’intention de dire. C’est un dessin net qui met l’accent sur les personnages et s’éloigne des super-héros. Il s’agit d’une bague au doigt pour une intrigue qui recherche de plus en plus le personnel et touche notre fibre sensible. Cela vise à nous ramener dans le monde réel, avec de vrais problèmes de personnes dans la rue, en mettant en lumière ceux qui regardent ailleurs, sans préoccupations vitales.

Mais ce ne sont pas les seuls fronts ouverts dans ces chapitres 3 et 4 de l’histoire intitulée “Il n’y a pas de démons, seulement Dieu”. Le hibou continue de faire bouger ses morceaux dans tous les domaines pour obtenir une plus grande part du pouvoir maintenant que Wilson Fisk a vu qu’il avait beaucoup plus à gagner de sa position en politique. De plus, le détective Cole North est de plus en plus acculé par la corruption d’un corps de police où il ne trouve plus le soutien auquel il s’attendait pour pouvoir faire son travail d’homme intègre.

Daredevil est aujourd’hui la série Marvel la plus intime et la plus véridique du nombre de bibliothèques pop-up dans les librairies de bandes dessinées. Il nous parle de la lutte que nous avons avec nous-mêmes, chaque jour, pour comprendre ce qui nous entoure et comment nous préparer au mieux pour faire face à n’importe quel défi, même s’il est petit.

Avec Daredevil toujours manquant, son ombre s’étend à travers Hell’s Kitchen. Les citoyens conventionnels commencent à ressentir leur absence. Le détective Cole North a peut-être arrêté Daredevil, mais son plus gros problème reste à venir.

