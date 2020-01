Marvel devient « canon » le cul de Captain America

Le film Avengers: Fin de partie Il a appelé le cul Captain America, un « trésor national » et maintenant Deadpool il le canon de Marvel.

cul de Joke Captain America que nous pouvions voir dans Avengers: Fin de partie ne sera pas oublié de sitôt, surtout avec Deadpool entre les deux, car ils l’ont utilisé pour leur Marvel Comics.

Deadpool est connu pour être le personnage de Marvel qui brise le quatrième mur et commence à parler aux lecteurs de bandes dessinées ou aux téléspectateurs. C’est pourquoi il plaisante souvent sur des événements qui n’ont rien à voir avec les histoires qu’il vit à l’époque.

Lors d’une récente réunion entre les deux, il fait référence à la blague des Avengers: Fin de partie.

Maintenant Deadpool confirme que le cul de Captain America est emblématique et lorsque Steve Rogers arrive pour avertir le «mercenaire à grande bouche» des éventuelles victimes de son règne en tant que roi des monstres, il donne à Wade Wilson la possibilité d’accuser Captain America d’intolérance envers monstres, Wade indique clairement qu’il ne cédera pas aux pressions extérieures. Il le fait poliment, car le Captain America il lui a ordonné de tuer Phil Coulson. Bien sûr, c’est le méchant Steve Rogers de l’Empire secret qui l’a commandé, mais cela n’a pas empêché le monde de le haïr. Avant cela, Wade était le plus grand fan du leader des Avengers.

Synopsis de la bande dessinée Marvel:

Alors que Deadpool essaie de construire son nouveau royaume monstre, il continue de trébucher sur les obstacles. Les obstacles ont appelé Captain America et Elsa Bloodstone. Mais ils sont loin de leurs seuls problèmes: il y a quelqu’un qui tue des monstres, et leurs vues sont sur ceux les plus proches de Deadpool. Heavy pend la tête portant la couronne, surtout quand il est dans le collimateur de l’une des personnes les plus meurtrières de l’univers Marvel!

Si nous revoyons la blague du cul de Captain America au cinéma, il est sûr que Deadpool le fait, puisqu’il fera le saut vers l’UCM (Marvel Cinematic Universe) dans son troisième film.

