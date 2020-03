Marvel dévoile son premier super-héros de genre non binaire

Chez Marvel, ils veulent être très inclusifs et ajoutent des super-héros de tous âges, pays, races et conditions sexuelles.

Les personnes de sexe non binaire sont celles qui ne se perçoivent pas comme des hommes ou des femmes et peuvent également s’identifier à un troisième sexe ou à aucun. Il ne doit pas être confondu avec le genre queer, car il est attribué aux minorités sexuelles sous les paramètres des identités LGBTI. Alors Marvel, très sensible à tous, a introduit Flocon de neige.

Marvel comics a révélé aux personnages qui formeront le redémarrage de Nouveaux guerriers. Les fans ont salué la présentation du Le premier super-héros non binaire de Marvel, mais ils ont également critiqué son apparence et son nom.

Personnages qui formeront l’équipe des New Warriors:

Les artistes Daniel Kibblesmith et Lucciano Vecchio combinent d’anciens personnages avec de nouveaux, présentant de nouvelles créations avec des noms comme B-Negative, Screentime et Trailblazer. Mais il ne fait aucun doute que le personnage qui génère le plus d’impact est les jumeaux: Flocon de neige et Safespace. Ils ont des pouvoirs différents, car Snowflake peut générer des shurikens de flocons de neige tranchants, tandis que Safespace peut créer des barrières défensives. Snowflake a même été introduit comme non binaire, un terme utilisé pour identifier les individus qui ne s’identifient pas comme des hommes ou des femmes.

Alors que l’inclusion d’un caractère non binaire représente le progrès et la représentation indispensables de Marvel. Le surnom de “Flocon de neige”, ainsi que le costume du personnage, ont été critiqués. Rendre Loki fluide entre les sexes a été une initiative brillante, mais où elle a été bien gérée et avec soin, mais Snowflake est critiqué pour être un stéréotype très mal caractérisé.

Le cinéma empruntera le même chemin.

Bien qu’ils se soient améliorés ces dernières années, Marvel n’est pas exactement à la pointe de la représentation, en particulier dans les films, où le premier personnage ouvertement gay de MCU sera en Les éternels. Cependant, dans les bandes dessinées, l’inclusion d’un personnage non binaire représente un excellent tremplin lorsqu’il s’agit de représenter avec précision “le monde en dehors de la bande dessinée”. Mais franchissez cette étape en nommant un personnage aussi progressif «Snowflake». Qu’il soit devenu un terme péjoratif utilisé pour appeler quelqu’un de sensible (ou pire) aux États-Unis, est une façon quelque peu étrange de commencer.

Il en va de même pour le Safespace jumeau de Flocon de neige, Un autre terme qui est souvent utilisé pour se moquer de ceux qui cherchent à soutenir les minorités de toute nature, offrant des environnements et des communautés sans parti pris. Il est possible (voire probable) que Kibblesmith et Vecchio aient fabriqué une histoire significative qui explique le raisonnement derrière ces noms. Mais à première vue, c’est déroutant de le voir.

