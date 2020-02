Marvel dissipe la confusion du professeur X / Fantomex sur les X-Men

Partager

Il y a eu quelques questions non résolues sur Professeur X / Fantomex des X Menmaintenant Johnathan Hickman la légende de Marvel clarifier la question.

La bande dessinée de Marvel des X-Men L’aube de X Il a laissé de nombreuses questions sans réponse. L’une de ces questions concerne la débâcle de Professeur X / Fantomex ce qui s’est passé sur les pages de la course Étonnant X-Men 2017. Maintenant Jonathan Hickman Il a la réponse.

En cas de doute si la nouvelle série de X Men traiterait de l’échange d’organes de Professeur X / Fantomex ou si la situation était censée être résolue lors de la résurrection du chef des mutants de Marvel. Hickman a déclaré: «Le Xavier que nous avons vu dans HOX / POX et même dans X-Force numéro 1 était l’incroyable Xavier. Après la résurrection, il y a Charles dans le corps de Charles. Nous l’avons dessiné un peu plus mince. Mais vous savez, pas pour longtemps, Chuck y travaille. »

Le doute sera résolu dans les bandes dessinées.

Professeur X a été une partie vitale de l’ère de Maison de X et Pouvoirs de X. Fantomex, d’autre part, a été très absent dans Marvel Ces derniers temps, bien qu’il ait été récemment révélé qu’il jouera dans sa propre édition de Giant-Size en mai.

En ce qui concerne Fantomex, Hickman a déclaré que ce qui rend le personnage plus attrayant pour lui, c’est “Grant Morrison”. Morrison et Igor Kordey ont créé le personnage en 2002 Nouveau X-Men numéro 128. Parmi ses pouvoirs, le facteur de guérison, la force, l’endurance, l’agilité et les réflexes surhumains se distinguent. Il a également plusieurs cerveaux, peut utiliser l’auto-hypnose et a également la capacité de comprendre le langage corporel.

Il sera intéressant de savoir ce que la légende de Marvel aura préparé, Jonathan Hickman, pour un mutant comme celui-ci. Mais la confrontation avec le professeur X (chef de la nation mutante) est assurée.

Partager

Article précédent

Jim Carrey choisit les 5 meilleurs films qu’il a réalisés

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.