Marvel doit cesser de faire semblant de tuer Nick Fury | .

Marvel faisant semblant de tuer Nick Fury de Samuel L. Jackson est devenu un peu une tendance dans le MCU, mais il est temps que ça s’arrête. Nick Fury est “mort” et revient une fois de trop, au point que le trope perd son impact. À l’avenir, Marvel doit éviter toute intrigue similaire pour la superspy préférée des fans.

Comme Iron Man (Robert Downey, Jr.), Nick Fury existe depuis le tout début du MCU, après avoir fait son apparition sur la scène post-crédits d’Iron Man en 2008. Au cours des années qui ont suivi, Fury est revenu pour plusieurs MCU films, y compris des films dans les franchises Captain America, Iron Man et Avengers. La dernière apparition de Fury est venue dans le film final de la phase 3, Spider-Man: loin de chez soi, où une tournure choquante a révélé que pendant tout le temps où nous pensions que “Fury” aidait Peter Parker (Tom Holland), il était en fait secrètement incarné par le Skrull, Talos (Ben Mendelsohn). En fait, Talos agissait sur les ordres du vrai Nick Fury tout le temps.

Nick Fury est l’un des nombreux personnages MCU dont l’avenir MCU est actuellement inconnu. Fury avait des rôles majeurs dans Far From Home et Captain Marvel, et un caméo aux funérailles de Tony Stark dans Avengers: Fin de partie, faisant de lui le seul personnage MCU à apparaître dans les trois films de Marvel en 2019. Nick Fury est clairement l’un des plus célèbres MCU personnages importants, mais un gros problème avec la façon dont il a été géré dans le MCU est la tendance de Marvel à tuer – ou à faire semblant de tuer – le personnage.

Un moment choquant est venu dans Captain America: Winter Soldier lorsque Nick Fury est assassiné par Winter Soldier (Sebastian Stan). Plus tard, Fury est déclaré mort, et une scène triste suit avec Black Widow (Scarlet Johansson) profondément affectée en voyant son corps. Mais ce n’était qu’une erreur. Plus tard dans le film, il a été révélé que Fury n’était jamais mort du tout. Il a simulé sa mort et a permis au monde de croire que le directeur de S.H.I.E.L.D. était mort.

Nick Fury est décédé à nouveau dans la scène post-générique de Avengers: Infinity War – mais cette fois, c’était pour de vrai. Après avoir assemblé l’Infinity Gauntlet, Thanos (Josh Brolin) a anéanti la moitié de tout le monde dans l’univers avec le claquement de doigts. Parmi les victimes figuraient Nick Fury et Maria Hill (Cobie Smulders). Fury est mort quelques instants avant d’envoyer un appel au capitaine Marvel (Brie Larson). Bien sûr, cette mort a été annulée avec tous les autres héros Marvel tués par le claquement de Thanos. Cette fois, personne ne s’attendait à ce que Nick Fury reste mort, car les fans avaient compris que les Avengers trouveraient en quelque sorte un moyen de ramener ceux qui avaient été tués dans Infinity War.

Un troisième exemple de cela se produit dans Spider-Man: loin de chez soi lorsque Peter découvre qu’il a été trompé par Mysterio (Jake Gyllenhaal) pour lui donner E.D.I.T.H de Tony Stark. programme. Peter rencontre Fury dans un immeuble à Berlin et l’avertit de Mysterio juste avant que Fury ne soit tué par balle par un drone. Mysterio apparaît et remarque que “Fury a toujours dû mourir”. Mais Fury ne meurt pas, car Peter se rend finalement compte que ce qu’il a vu n’est qu’une illusion créée par Mysterio.

Nick Fury mourir et être ramené dans le MCU n’est pas nécessairement un problème isolé en ce qui concerne les films Marvel. Agents de S.H.I.E.L.D. ressuscité l’agent Coulson (Clark Gregg), au grand dam du directeur des Avengers Joss Whedon. La mort de Coulson a été un moment clé du film, car elle a donné aux Avengers la motivation dont ils avaient besoin pour éliminer Loki (Tom Hiddleston). Loki et Gamora (Zoe Saldana) sont tous deux morts dans Avengers: Infinity War, mais l’existence de calendriers alternatifs a permis à Marvel de continuer à les utiliser. Vision (Paul Bettany), qui a été assassiné par Thanos dans Infinity War, sera en quelque sorte ressuscité pour la série Disney +, WandaVision.

Le plus gros problème ici est que les films Marvel deviennent coupables d’un trope de science-fiction couramment utilisé. Lorsque Marvel tue un personnage dans un film, il est important pour le public de croire que la mort aura des conséquences durables. Sinon, il n’a aucun poids émotionnel. Si les décès sont toujours annulés ou révélés être des faux, les téléspectateurs s’attendront simplement à ce que la mort du personnage soit reprise avant la fin du film ou dans le prochain épisode. C’est déjà quelque chose qui se produit tout le temps dans les bandes dessinées.

Lorsqu’un personnage meurt, les fans supposent généralement que le personnage reviendra à un moment donné dans le futur, c’est pourquoi les films dans le MCU doivent éviter d’aller dans cette direction. Marvel semble se remettre sur la bonne voie lorsqu’il s’agit de s’assurer que leurs décès ont un sens, car il semble certainement peu probable que Marvel ramène jamais Iron Man ou Black Widow après leur mort Avengers: Fin de partie. Ou Loki, dont l’itération principale de la chronologie semble finalement morte, bien que cette mort soit minée par le fait qu’une autre version de la chronologie est sur le point d’avoir sa propre série télévisée. Voir aussi: tout ce qui se passe avec Gamora.

Les tentatives répétées de Marvel pour inciter le public à penser que le temps de Nick Fury dans le MCU est écoulé soulève une question importante: Nick Fury devrait-il mourir? Tout d’abord, Marvel peut encore faire beaucoup avec le personnage. Il s’intégrerait bien dans un spectacle comme Falcon et le soldat d’hiver, et d’après son association avec les Skrulls, il devrait être disponible pour toute suite de cette histoire, que ce soit dans un spectacle Secret Invasion pour Disney + ou Captain Marvel 2 .

Comme mentionné précédemment, Fury existe depuis la naissance de l’univers cinématographique Marvel, et c’est en partie pourquoi Fury ne devrait pas être tué. Avengers: Fin de partie a marqué la fin d’une époque en quittant des héros majeurs comme Captain America, Iron Man, Black Widow et bien d’autres, qui ne seront peut-être jamais revus. Dans la phase 4, le MCU sera considérablement différent de ce qu’il était au début des années 2010, étant donné que les héros en tête d’affiche de leurs propres films dans un avenir prévisible sont des personnages comme Captain Marvel, Doctor Strange, Shang-Chi et Black Panther. Donc, bien qu’il soit nécessaire que le MCU avance, ce ne serait pas une mauvaise idée pour Marvel de garder Nick Fury comme un lien important avec son passé. De cette façon, le MCU peut garder les choses à jour tout en garantissant que le MCU semble toujours familier aux fans de longue date de la franchise.

