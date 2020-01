Marvel est destiné à sauver l’avenir de Star Wars

Depuis que Disney a acheté LucasFilm, Star wars Il a subi un voyage plein de hauts et de bas. Mais Marvel Il vient à la rescousse.

Quand George Lucas a décidé vendre LucasFilm à Disney, tout le monde pensait que c’était une excellente idée. De plus, les plans des nouveaux films de Star wars ils avaient le directeur J.J. Abrams Cela a donné suffisamment de solvabilité. Mais la réalité est qu’ils n’ont pas été à la hauteur des événements. Ils ont créé beaucoup de divisions entre les fans et ont réalisé une trilogie avec des films qui tentent de se contredire. Alors Disney maintenant il veut que tout ressemble plus Marvel. Ce qui signifie que les choses fonctionnent mieux et le plan prévaut sur l’avis des réalisateurs ou des scénaristes.

Han Solo: une histoire de Star Wars (2018) a tout changé. Ce film avait tous les éléments pour réussir, puisqu’il allait raconter le passé d’un des personnages les plus charismatiques de toute la saga. Mais ce fut un échec retentissant au box-office. Puisqu’avec un budget de 250 millions de dollars, ils n’ont levé que 392 millions de dollars. Depuis lors, Disney a décidé de freiner et d’annuler de nombreux projets comme le film Obi-Wan Kenobi, la de Boba Fett ou celle de Professeur Yoda.

La plateforme de Disney + Ce sera la clé.

Ouais Marvel Il a réussi au cours des 12 dernières années, car ils ont appris à chaque première. Quand ils ont commencé avec les films de la franchise de super-héros, ça ne les dérangeait pas de faire des séries télévisées qui étaient en dehors de leur univers cinématographique, comme Agents SHIELD, Inhumain ou Les défenseurs (Daredevil, Iron Fist, Jessica Jones et Luke Cage). Mais à long terme, ils ont décidé qu’il valait mieux que tout soit plus unifié. Voilà pourquoi ils ont commencé avec la série de la plate-forme de Disney + comme Loki, WandaVision ou Faucon et soldat d’hiver.

Quelque chose que Star wars Il copie très bien. Car Le Mandalorien Il a vraiment aimé et ils préparent déjà la deuxième saison. Ils feront également la série de Kenobi et Cassian Andor.

Mais ce n’est pas là où Marvel influencera davantage à l’avenir de Star wars. L’autre clé est la Projet lumineux, ils ont donc convoqué la rencontre de différents créatifs qui sortiront des bandes dessinées, des romans et s’occuperont des histoires des nouveaux films. Les premières victimes de cette méthode de travail sont David Benioff et D.B. Weiss, les créateurs de Game of Thrones, qui ont vu comment leur liberté créative allait se terminer. Puisqu’ils veulent maintenant des réalisateurs qui utilisent les idées prédéfinies par le Équipe lumineuse au lieu d’imposer leurs histoires.

Dans Marvel, ils n’ont pas non plus à se passer de réalisateurs s’ils ne correspondent pas à leur façon de travailler, puisque récemment Scott Derrickson a quitté le film Doctor Strange 2 et le Madness Multiverse (2021). L’exemple clair d’un long métrage qui sera mélangé à la série de Disney + et limite considérablement le travail créatif du cinéaste.

Star wars copiera également la façon de travailler de Marvel Quand ils tournent des films. Puisqu’ils font de nombreux tests auprès du public pour savoir ce qui fonctionne ou non. Ils roulent généralement des scènes qui ne sont pas claires et ajoutent des choses sans aucun problème. Tandis que LucasFilm sorti les films sans ces tests et il a été démontré à long terme que Marvel Ça marche mieux.

Star Wars: The Force Awakens (2015) est un exemple de ce qu’ils ne veulent pas que cela se reproduise. Depuis qu’ils ont créé une équipe créative pour les histoires de cette nouvelle trilogie, dans le livre d’art de ce même film, il y a des exemples de très bonnes idées qui n’ont jamais dépassé la coupe. Depuis l’avis de J.J. Abrams et le résultat était un film qui était un remake de Épisode IV: Un nouvel espoir (1977).

Conclusion:

Le temps nous dira si Disney frapper en utilisant le Méthodologie Marvel dans Star Wars et la commande de ses films à des réalisateurs tels que Taika Waititi (Thor: Ragnarok, Thor: Love and Thunder), qui s’intègrent parfaitement dans cette dynamique de contribution à leur créativité mais influencés par les décisions des équipes créatives, dans ce cas représenté par Kevin Feige. Mais ce qui est clair, c’est que pour l’instant ce sera excitant de regarder la série de Disney + et cette trilogie qui devrait commencer en l’an 2022 et qui mettra en vedette les événements de la Haute République Quelques événements qui se sont produits 500 ans avant les événements actuels que nous avons vus au cinéma.

