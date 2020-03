Marvel et DC Comics partagent secrètement un personnage pendant des années

Marvel et DC Comics ont longtemps eu des événements de croisement, mais un personnage apparaissait secrètement parmi leurs univers.

Il y a sans aucun doute une grande rivalité entre Marvel et DC Comics, mais bien qu’ils se soient croisés parfois, d’autres fois ils ont volé des héros. Pourtant, les entreprises ont même créé un personnage original, Access (Axel Asher), qui avait le pouvoir de traverser les deux univers.

Access était chargé de garder les univers séparés (bien qu’il n’ait pas fait un excellent travail et les croisements abondaient tout au long de ses histoires) et appartenait aux deux sociétés de bandes dessinées. Cependant, un personnage bien connu de DC Comics voyage secrètement dans l’univers Marvel depuis des décennies. Mais seul l’observateur le plus astucieux se rend compte que lui et son homologue Marvel étaient les mêmes.

Cela peut sembler incroyable, voire impossible, mais l’ennemi de Superman, Monsieur Mxyzptlk, est en fait aussi l’ennemi / l’allié des Quatre Fantastiques … L’Homme Impossible!

Apparu pour la première fois dans Superman # 30, Mister Mxyzptlk est un lutin de cinquième dimension qui tourmente l’homme d’acier depuis plus de 75 ans. Bien qu’il semble généralement être un petit homme dans un chapeau melon, Mxyzptlk possède des pouvoirs qui dépassent de loin ceux de Superman. Parce qu’il existe dans une dimension plus élevée que les êtres de troisième dimension, le lutin peut faire presque n’importe quoi, de changer sa forme à transformer les autres et changer les lois de la physique pour la planète entière.

Heureusement pour Superman, Mister Mxyzptlk se considère généralement comme un farceur léger (bien que certaines histoires le voient prendre une personnalité plus malveillante). Considérant la vie comme un grand jeu, Mxyzptlk défie régulièrement Superman de faire en sorte que le lutin dise son nom à l’envers et revienne à la cinquième dimension, un acte qui efface généralement tous les méfaits qu’il provoque. Cela oblige Superman à faire confiance à son esprit plutôt qu’à sa force brute, créant des histoires intéressantes.

Des décennies plus tard, Stan Lee et Jack Kirby ont créé un personnage similaire pour agacer les Quatre Fantastiques. Son tricheur extraterrestre était un être de la planète Popup avec le pouvoir de se téléporter et de se transformer en n’importe quelle forme ou créature, d’un super-héros à une bouche d’incendie. Bien qu’il ait des limites (toutes ses formes étaient vertes et violettes et ne pouvaient en transformer d’autres), l’étranger, surnommé “l’homme impossible”, s’est révélé être un adversaire difficile à vaincre.

Un peu moins désagréable que M. Mxyzptlk, “l’homme impossible” s’est finalement calmé après avoir cloné une femme et commencé à élever des milliers d’enfants avec elle. Bien qu’ils puissent encore être nuisibles, l’impossible était pour la plupart inoffensif.

Fait intéressant, différentes histoires de Marvel et DC Comics indiquent que l’homme impossible et le seigneur Mxyzptlk sont des entités distinctes et la même personne. Dans l’histoire de Superman Krisis of Krimson Kryptonite, Mxyzptlk décide de ne pas taquiner Superman pendant un mois (après avoir créé un morceau de kryptonite rouge qui vole le pouvoir à Lex Luthor de harceler Superman à la place), et va jouer avec “quatre nouveaux amis”. À un moment de l’histoire, les lecteurs voient Mxyzptlk de Metropolis dans un univers séparé où il harcèle un groupe de surhumains en costume bleu qui sont évidemment les Quatre Fantastiques. De plus, monsieur Mxyzptlk commente à quoi il ressemble “différent” dans d’autres univers et révèle que dans cet autre endroit, il est une créature extraterrestre maigre comme l’homme impossible (couleurs inversées).

Bien que cela semble résoudre le fait que les deux sont une seule et même chose, dans le croisement Silver Surfer / Superman de Marvel et DC Comics, The Impossible Man prétend qu’il a effectivement rencontré Mister Mxyzptlk alors qu’il entre dans la dimension intermédiaire entre laquelle il se situe. transformations. Ravi de rencontrer un autre farceur, “Impy” compare les notes à “Mxy” et apprend tout sur Superman. Les deux apprennent également qu’en combinant leurs pouvoirs, ils peuvent voyager dans les univers de l’autre et décider de faire des farces.

En choisissant de changer de partenaire d’entraînement, Impossible Man fait entrer Superman dans l’univers Marvel.

Utilisez la Cinquième Magie Dimensionnelle de Monsieur Mxyzptlk pour faire croire à Superman qu’il est dans la version Marvel de Krypton, qui est envahie par les Skrulls. Pendant ce temps, Monsieur Mxyzptlk transporte le Silver Surfer à Metropolis, qui s’est réduit à une ville en bouteille comme Kandor. Enfin, Superman et Silver Surfer découvrent la ruse et obligent l’homme impossible et le seigneur Mxyzptlk à se faire face. Bien qu’ils soient des personnages similaires, les deux montrent de fortes différences, car “Impy” est fortement opposé à blesser des innocents, “Mxy” n’a aucun problème à utiliser des civils comme jouets. Enfin, l’Homme impossible prend le parti des héros pour arrêter Monsieur Mxyzptlk et lutter contre le lutin de cinquième dimension.

Bien que les deux histoires se contredisent apparemment, il est fort possible que Mister Mxyzptlk assume secrètement régulièrement l’identité de l’homme impossible de Marvel Comic. En tant qu’être de cinquième dimension, Mxyzptlk ne connaît pas le temps de la même manière que nous, donc même si le multisegment Silver Surfer / Superman est sorti après son apparition de Krisis of Krimson Kryptonite, le lutin a peut-être vécu les histoires dans le désordre. . De plus, les pouvoirs de changement de forme de Monsieur Mxyzptlk pourraient facilement imiter l’Homme Impossible, alors même si l’étranger vert peut être son propre être, “Mxy” peut apparaître régulièrement dans l’Univers Marvel et prendre la forme du Homme impossible de temps en temps juste pour le plaisir.

L’homme impossible a été dépeint de manière incohérente dans les bandes dessinées, apparaissant parfois fondamentalement bienveillant et d’autres fois plus méchant, ce qui signifie qu’il ne sera pas toujours le même homme impossible mais plutôt Mxyzptlk déguisé.

Dans une quatrième histoire de rupture de mur, Impossible Man visite les Fantastic Four pendant la guerre civile de Marvel et est dégoûté par tous les changements apportés par les héros, les Avengers et les X-Men. Il se rend en Californie pour chercher Stan Lee et lui demande de tout changer, mais Stan lui assure que “le changement est bon” et que les lecteurs ont seulement besoin de temps pour accepter de nouveaux personnages, tout comme ils devaient accepter l’homme impossible qui était considéré comme monsieur Mxyzptlk à son arrivée.

Bien que Impy joue stupide lorsque le nom de la cinquième dimension imp apparaît, il n’est pas déraisonnable de supposer qu’il couvre seulement innocemment le fait que Impossible Man et Mxyzptlk Lord sont beaucoup plus proches que même leurs propres créateurs! Marvel et DC Comics l’ont remarqué!

Partager

Publication précédente

Colossus semble presque différent dans Deadpool (2016)

Article suivant

Star Wars Episode I: Racer de retour sur Nintendo Switch

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.