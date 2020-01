Marvel explore le passé de Black Widow dans la mini-série de Widow’s Sting

Marvel Comics pour célébrer la première du film Black Widow, a annoncé la sortie d’une pré-mini-série du personnage

Cette année, Marvel Studios présente le film solo Black Widow (Scarlett Johansson) avec l’atterrissage superspy préféré de Marvel dans les cinémas espagnols fin avril. Pour aider à la promotion du personnage, Marvel Comics a annoncé une nouvelle mini-série préquelle qui révèle une mission incalculable du passé de Natasha Romanoff.

Marvel a publié des détails sur Black Widow: Widow’s Sting, une préquelle dans laquelle Natasha travaille avec S.H.I.E.L.D. pour infiltrer le monde criminel, face au méchant de Spider-Man, Silvermane. La couverture est illustrée par Ema Luppachino

Black Widow: Widow’s Sting

Écrit par Ralph Macchio

Art de Simone Buonfantino

Couverture de Ema Luppachino

Quelque chose remue dans le monde criminel. Le chef de Maggia, SILVERMANE, fait son pas. S.H.I.E.L.D. Il a envoyé un agent pour enquêter, mais a disparu. Il est temps d’appeler les gros frappeurs. Il est temps d’appeler Veuve noire. Et le plan que NATASHA ROMANOFF va découvrir est beaucoup plus meurtrier qu’aucun d’entre eux ne l’a réalisé. Ne manquez pas cette toute nouvelle histoire des jours dangereux et profonds de la veuve noire, avec Natasha découvrant une conspiration meurtrière au cœur de l’univers Marvel.

Le film Black Widow sortira dans les salles espagnoles le 30 avril de cette année. Et vous pouvez voir un spécial dans les coulisses dans lequel nous pouvons voir l’évolution du personnage dans l’univers cinématographique Marvel depuis sa première apparition dans Iron Man 2 de 2009 à nos jours.

Synopsis du film

Dans le thriller d’espionnage plein d’action de la veuve noire de Marvel Studios, Natasha Romanoff, alias Black Widow, fait face aux parties les plus sombres de ses bagages lorsqu’une conspiration dangereuse surgit avec des liens avec son passé. Poursuivie par une force qui ne recule devant rien pour la démolir, Natasha doit affronter son histoire d’espionne et les relations rompues qu’elle a laissées dans son sillage bien avant de devenir vengeance.

Scarlett Johansson répète son rôle de Natasha / Black Widow. Florence Pugh co-stars dans le rôle de Yelena, tandis que David Harbour joue Alexei / Red Guardian, et Rachel Weisz joue Melina.

Réalisé par Cate Shortland et produit par Kevin Feige, Black Widow – le premier film de la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel – arrive dans les salles aux États-Unis le 1er mai 2020.

