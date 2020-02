MARVEL HC Spiderman critique Une vie.

À certains moments de notre existence en tant que lecteurs de bandes dessinées, nous avons réfléchi à la vie de nos super-héros préférés s’ils avaient tourné des années au même rythme que leurs bandes dessinées. Maintenant, Panini Comics nous offre une version de ce qui se serait passé avec Spiderman s’il l’avait été.

Personne n’a jamais dit qu’être un super-héros dans Marvel était une tâche facile. Les femmes et les hommes ont traversé des moments difficiles où ils ont porté des charges familiales, des problèmes personnels ou des maladies qui ont transformé leurs aventures en banalités en combattant le méchant de service ou son plus grand ennemi. Des drames qui ont attiré des millions de lecteurs et ont beaucoup humanisé les personnages, ce qui nous permet de nous identifier facilement à ces événements parce que notre vie quotidienne n’est pas rose et que nous devons combiner notre vie plus personnelle avec le travail et un Chef du Cranky, qui pouvait souvent incarner le docteur Death lui-même ou l’un des méchants avec lesquels Spiderman devait se battre chaque mois sur du papier imprimé.

La première apparition de Peter Parker dans les bandes dessinées a eu lieu en 1962. Il avait à peine quinze ans et a souffert à l’école secondaire à cause de son apparence de nerd et de ses quelques compétences sociales. Chip Zdarsky commence son histoire quatre ans plus tard et place Peter Parker à l’université et dans un environnement où la guerre du Vietnam est déjà en plein développement. De là, la vie du personnage se tisse d’une manière magistrale au fil des années, profitant de la présence de deux secondaires essentiels dans son devenir ainsi que de méchants classiques, ainsi que du traitement des sagas qui l’ont élevé et d’autres qui en avaient assez plus controversé Tous très bien tournés, plaçant l’action de chacun des six chiffres que la série a dans une année différente de chacune des décennies écoulées. Nous avons donc visité 1966, 1977, 1984, 1995, 2006 et 2019.

Et tout cela avec un Peter Parker vieillissant, qui se rapporte également au reste des personnages de l’univers Marvel d’une manière que nous n’avions jamais vue auparavant. Avec un écoulement normal de la vie d’un super-héros qui laisse derrière lui des étapes et des morts qui arrivent naturellement ou par la conséquence d’un combat. Nous revivrons des moments comme la saga du clone, les guerres secrètes des années 80, la dernière chasse de Kraven, l’hostilité ancestrale avec Norman Osborn et son alter ego comme Green Goblin ou Civil War, le tout assaisonné de touches plus discrètes d’autres faits qui a eu lieu tout au long des presque soixante années qui se sont écoulées depuis la création du personnage par Stan Lee et Steve Ditko, sans que tout se passe de la même manière, non, oncle Otto?

La proposition peut plaire plus ou moins mais il n’y a aucun doute sur le travail et, plus encore, l’appréciation que Zdarsky ressent pour le personnage de Spiderman. Il a filé une trajectoire vitale d’une manière magistrale tout en continuant à nous dire quelque chose de différent en profitant du vaste fond de placard des célèbres histoires du personnage. La compagnie aux crayons du déjà vétéran Mark Bagley ajoute encore plus de perfection au travail. Il s’agit d’un dessinateur qui fait partie de l’histoire vivante des collections des trepamuros, chargé d’approvisionner Todd McFarlane et Erik Larsen à la fin de leurs étapes, créateur graphique de Matanza, que nous avons maintenant dans la saga Absolute Slaughter, et producteur d’Ultimate Spiderman lors d’une étape qui a duré pas moins de cent onze premiers numéros de la collection, pour revenir dans des épisodes qui vont de 156 à 160 et raconter la mort de Peter Parker de cet univers.

Bagley nous ravit non seulement avec cette revue du mythe de Spiderman et de toute la pléthore d’invités qui l’accompagnent, mais il fait vieillir Peter Parker jusqu’à ce qu’il devienne un vieil homme qui n’a pas laissé ses responsabilités de côté, malgré une vie Cela n’a pas été facile, loin de là. Le duo scénariste et dessinateur nous apporte une pièce ronde qui montre de façon cohérente des jeunes aux personnes âgées de notre sympathique voisin Spiderman, dur, dur. Il n’a pas été bien traité par la vie, a rencontré de nombreux obstacles et les a surmontés, apprenant d’eux, mais étant toujours le Peter Parker que nous connaissons déjà, celui qui sacrifie tout pour que nous puissions continuer à lire ses histoires sans se soucier parce que le Sandman ou le Vulture amer nos matins.

Synopsis officiel

Pour célébrer le quatre-vingtième anniversaire de Marvel, Chip Zdarsky et Mark Bagley se réunissent pour une histoire unique de Spidey, racontant sa vie du début à la fin, comme si ses près de six décennies de carrière de personnage s’étaient écoulées en temps réel. Pensez-vous que vous avez terminé votre liste d’histoires préférées de Spiderman? Préparez-vous à en ajouter un de plus!

MARVEL HC Spiderman critique Une vie.

Article précédentUn grand personnage viking n’est peut-être pas mort (SPOILERS)

Sevré dans des jeux récréatifs jouant à Ghost N ‘Goblins et élevé sous le prisme de la bande dessinée nationale d’Ibañez, Escobar, Vazquez … et du classique Don Miki de Disney, sa vie a changé le jour où le numéro 45 Spider-Man est tombé entre ses mains du Comics Forum. Depuis lors, Marvel est entré dans sa vie pour ne jamais la quitter, tout comme les jeux vidéo l’ont fait. Amoureux des scènes mythiques de Claremont, Byrne, Miller, Stern ou Simonson, avoue sans honte que sa femme est coupable d’avoir accompli la quarantaine toujours encastrée dans des hobbies qui ne le quitteront jamais.