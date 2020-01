MARVEL HC Spiderman Marvel Team-Up par Chris Claremont et J. Byrne

Au cours de leurs premières années à The House of Ideas, Chris Claremont et John Byrne ont collaboré à plusieurs reprises avant que le Canadien, par adoption, ne prenne la décision de créer ses propres scripts. Panini Comics rassemble dans ce volume leurs numéros ensemble de la collection Marvel Team-Up.

La série dans laquelle le super-héros arachnide a partagé des aventures en s’associant à d’autres héros Marvel était le troisième titre avec Spiderman en tant que protagoniste, après Amazing et Peter Parker Spectacular. Byrne a été le premier à arriver à la collection, tirant les numéros # 53 à # 55 avec Bill Mantlo sur les scripts. Claremont a ensuite pris en charge la partie littéraire de la livraison # 57, avec deux épisodes dessinés par Sal Buscema. À partir de # 59, le duo s’est de nouveau joint.

La première fois que Chris et John ont travaillé ensemble, c’était dans Marvel Premiere # 25, le numéro avant la création de la première série Iron Fist, qui avait développé ses histoires dans cette collection. Ainsi commença une période fructueuse qui culmina cinq ans plus tard après la fin de la saga Dark Phoenix dans Uncanny X-Men. Dans Marvel Team Up, ils sont restés pendant douze numéros consécutifs, de # 59 à # 70, en plus des livraisons # 75 et # 79, qui ont servi de grand point culminant avec un hommage au service d’incendie de New York et avec une aventure qui a comporté la présence d’un guerrier de l’ère Hyboria, Red Sonja, ainsi que d’un sorcier qui, en même temps, a continué à nous rendre visite à plusieurs reprises, utilisé par Claremont pendant son temps avec John Romita Jr., avant le procès Magneto , ou en ce moment dans Wild Avengers, où la présence de Kulan Gath a réuni une formation pittoresque des héros les plus puissants sur Terre.

Les histoires racontées dans ces numéros de Marvel Team-Up montrent comment Claremont et Byrne tirent parti de leurs travaux précédents pour façonner des aventures divertissantes où les extrémités lâches précédentes sont résolues ou des arguments sont semés pour l’avenir. Des exemples de la première sont les apparitions de Mme Marvel ou Tigra, auxquelles Claremont avait eu l’occasion d’écrire dans ses propres en-têtes ou dans des collections qui regroupaient des histoires de différents personnages qui n’avaient pas leur propre collection. La présence du capitaine Britania, rappelez-vous que Chris Claremont est anglais (comme Byrne de naissance), ou les interventions d’Iron Fist ou de Power Man, sont également héritières d’œuvres précédentes, alors que l’utilisation de Kaos était une déclaration d’intentions sur chiffres que le scénariste et dessinateur partageraient dans X-Men.

Il n’y a aucun doute sur le tandem parfait que les deux forment, y compris la reconnaissance que Byrne trouve dans certains épisodes, où il est crédité en tant que co-argumentiste. Son dessin est assez affecté selon l’encre qui passe ses crayons à l’encre, trouvant en Terry Austin l’un de ceux qui ont le mieux interprété et complété son travail. Pas étonnant qu’Austin ne s’étonne pas qu’à plusieurs reprises Byrne ait décidé de s’encrer, devenant un auteur complet avec ses propres scripts.

Ces épisodes de Marvel Team-Up, dans lesquels Spiderman finit par partager la proéminence avec d’autres super-héros de la maison d’édition, sont les plus gratifiants et nous permettent de connaître des facettes que nous ne connaissions pas sur les personnages dont la pertinence n’était pas si populaire. Essentiel pour les completteurs qui aiment ce que Chris Claremont et John Byrne ont construit pendant ces années glorieuses.

Synopsis officiel

Chris Claremont et John Byrne prennent la tête de Marvel Team-Up pour offrir certains des couples les plus divertissants de l’histoire de Marvel! Spidey fait équipe avec The Human Torch, Mme Marvel, Iron Fist, Captain Britania, Thor, Power Man, Kaos et Red Sonja dans une poignée d’histoires vraiment irremplaçables.

MARVEL HC Spiderman Marvel Team-Up examen par Chris Claremont et John Byrne. L’équipe ultime

Sevré dans des jeux récréatifs jouant à Ghost N ‘Goblins et élevé sous le prisme de la bande dessinée nationale d’Ibañez, Escobar, Vazquez … et du classique Don Miki de Disney, sa vie a changé le jour où le numéro 45 Spider-Man est tombé entre ses mains du Comics Forum. Depuis lors, Marvel est entré dans sa vie pour ne jamais la quitter, tout comme les jeux vidéo l’ont fait. Amoureux des scènes mythiques de Claremont, Byrne, Miller, Stern ou Simonson, avoue sans honte que sa femme est coupable d’avoir accompli la quarantaine toujours encastrée dans des hobbies qui ne le quitteront jamais.