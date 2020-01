Marvel & Hulu révèlent la distribution de voix pour M.O.D.O.K. Série animée

La voix pour le M.O.D.O.K de Marvel une série de comédies animées sur Hulu a été révélée. Marvel TV et Hulu ont annoncé mardi la distribution complète de la voix de la série animée, qui présente l’alunée Patton Oswalt, Dexter et Lucifer, Aimee Garcia, Ben Schwartz, Melissa Fumero et plus encore.

Le synopsis complet et la distribution vocale du film, avec une répartition des rôles, sont ci-dessous. La série n’a pas encore de date de sortie.

Patton Oswalt (A.P. Bio, Veep, Happy) en tant que M.O.D.O.K. – Après avoir été évincé de son organisation maléfique et de sa famille, le super méchant M.O.D.O.K. (L’organisme mental conçu uniquement pour tuer) doit se réinventer s’il veut avoir la chance de regagner les choses les plus importantes de sa vie… en dehors de conquérir le monde qui est. M.O.D.O.K. est sur le point de découvrir que les super-héros ne sont rien comparé à son nouveau défi… une crise de la quarantaine.

Aimee Garcia (Lucifer, El Chicano, Dexter) en tant que Jodie – Jodie, l’épouse et la mère de MODOK pour ses enfants, a connu un réveil tardif – ravie de poursuivre son blog de maman devenu un empire de marque de style de vie et de découvrir qui elle est une femme indépendante dans la quarantaine. Il y a juste trop de choses à faire dans ce monde et pas assez de temps pour perdre à être retenu par la négativité. Et malheureusement pour M.O.D.O.K., ce qui l’alourdit le plus … c’est lui.

Ben Schwartz (Parcs et loisirs, House of Lies) en tant que Lou – Pour être honnête, M.O.D.O.K. n’obtient pas vraiment son fils de douze ans, Lou. Pas assez athlétique pour être un jock. Pas assez intelligent pour être un nerd. Lou est… eh bien, Lou – un enfant qui marche clairement au rythme de son propre tambour. Le manque d’amis, d’ambition et d’hygiène de Lou est une préoccupation constante pour M.O.D.O.K., qui projette souvent ses propres insécurités sur son fils trop confiant.

Melissa Fumero (Brooklyn Nine-Nine) en tant que Melissa – Même avec les traits de son père, Melissa, 17 ans, a gravi les échelons pour devenir la reine des abeilles de son école et une star dans le monde du patinage artistique pour adolescents. Chaque enfant populaire veut sortir avec elle ou éviter sa colère terrifiante. Mais malgré tout son succès, Melissa aspire secrètement à l’approbation de son père.

Wendi McLendon-Covey (The Goldbergs, Barb and Star Go to Vista Del Mar) en tant que Monica Rappaccini – Monica est une brillante scientifique folle à A.I.M. et le rival de M.O.D.O.K. au travail. Clairement plus compétente et qualifiée que M.O.D.O.K., Monica pense qu’elle devrait diriger l’organisation. Après que GRUMBL ait acquis A.I.M., Monica savoure la souffrance de M.O.D.O.K. jusqu’à ce que la nouvelle direction commence à empiéter sur ses expériences impies. Avec un ennemi commun à Austin, M.O.D.O.K. et Monica sont enfin capables de mettre de côté leurs différences et de travailler ensemble … quand ils ne se trahissent pas constamment.

Beck Bennet (Saturday Night Live, Bill & Ted Face The Music) en tant que Austin Van Der Sleet – After A.O.M., l’organisation maléfique de M.O.D.O.K. est enfoncé dans le sol, il est obligé de le vendre au géant de la technologie de la Silicon Valley GRUMBL. GRUMBL envoie Austin, une vingtaine d’années, en tant que consultant en intégration après fusion et nouveau patron de M.O.D.O.K. Bien que M.O.D.O.K. souhaite qu’il puisse simplement zapper Austin dans la zone négative, M.O.D.O.K. doit trouver de nouvelles solutions pour affronter le jargon corporatif d’Austin et les fréquentes réunions obligatoires des RH, s’il veut récupérer le A.I.M. de l’emprise d’Austin.

Jon Daly (The Kroll Show, Curb Your Enthusiasm) en tant que Super Adaptoid – Un androïde sarcastique avec des ambitions de vivre, de ressentir et de créer, mais est plutôt obligé de passer ses journées à masser les plaies du hoverchair sur le cuir chevelu de son créateur M.O.D.O.K. Bien que l’adaptoïde rêve d’écraser sa programmation et d’activer M.O.D.O.K., il y a aussi une amitié à contrecœur entre ces deux-là.

Sam Richardson (Veep, Ghost Draft) en tant que Gary – Gary est un homme de main ou apiculteur à A.I.M. qui est farouchement fidèle à son patron M.O.D.O.K., même si M.O.D.O.K. a du mal à se souvenir de son nom. Comme M.O.D.O.K. continue d’être rétrogradé au sein de sa propre organisation, Gary est là à ses côtés, offrant toujours son aide et son optimisme inébranlable, que M.O.D.O.K. le veut ou pas.

Dans le M.O.D.O.K. de Marvel, le supervillain mégalomane M.O.D.O.K. (Patton Oswalt) a longtemps poursuivi son rêve de conquérir un jour le monde. Mais après des années de revers et d’échecs dans la lutte contre les héros les plus puissants de la Terre, M.O.D.O.K. a dirigé son organisation maléfique A.I.M. dans le sol. Oublié en tant que chef de l’A.I.M., Tout en traitant de son mariage et de sa vie de famille en ruine, l’organisme mental conçu uniquement pour tuer est prêt à relever son plus grand défi à ce jour: une crise de la quarantaine!