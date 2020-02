Marvel Just Gave Winter Soldier Le rôle futur parfait

Avertissement: SPOILERS for Falcon & Winter Soldier # 1

Marvel Comics vient de donner le Soldat d’Hiver le parfait nouveau statu quo dans la communauté d’espionnage de Marvel. La vie n’a pas été facile pour Bucky Barnes. Bien qu’il était ravi de travailler aux côtés de Captain America à l’adolescence pendant la Seconde Guerre mondiale, il s’est retrouvé coincé derrière les lignes ennemies et est parti pour la mort. Capturé par Hydra, il a été soumis au lavage de cerveau et à des expériences cybernétiques afin de devenir le soldat d’hiver.

Le soldat de l’hiver se bat aux côtés des anges depuis un certain temps maintenant, brandissant même le bouclier en tant que Captain America pendant un certain temps, mais il a eu une relation assez laconique avec les autorités. Il a obtenu une grâce conditionnelle pour avoir aidé à s’opposer à Hydra lors de l’événement Secret Empire, mais jusqu’à présent, il n’y avait aucune indication de ce que sont ces conditions.

Le Falcon & Winter Soldier # 1 de cette semaine répond enfin à la question. Le gouvernement tient les activités criminelles passées de Bucky au-dessus de sa tête, le forçant à mener des missions d’assassinat sur des cibles dangereuses. Il a apparemment travaillé en étroite collaboration avec un groupe appelé Office of Federal Utilities; bien qu’ils prétendent travailler dans le domaine de la gestion de l’eau, c’est en fait une couverture. En réalité, l’OFU suit les camps d’entraînement des terroristes à travers les États-Unis. Une fois les camps identifiés, ils envoient le soldat d’hiver pour les retirer. Malheureusement, comme Falcon et le soldat d’hiver l’apprennent,

C’est probablement le statu quo le plus intelligent que le soldat d’hiver ait jamais connu dans les bandes dessinées. Il est parfaitement logique pour lui de travailler comme un assassin hors-la-loi pour le gouvernement américain, dans le cadre d’une grâce conditionnelle pour oublier ses indiscrétions passées. Il ne serait pas du tout difficile d’adapter cela au MCU, où Winter Soldier fait l’objet d’une chasse à l’homme mondiale depuis les événements de Captain America: Civil War. Sans aucun doute, les gouvernements du monde continuaient de le chercher même après le claquement, car ils n’auraient eu aucun moyen de savoir s’il profitait des disparitions massives pour se cacher encore plus profondément. Et pourtant, pour tout ce qui est le cas, les scènes finales de Avengers: Fin de partie ont vu le soldat d’hiver assister aux funérailles de Tony Stark, suggérant qu’il n’était plus le plus recherché du monde.

Cela expliquerait parfaitement le rôle de Winter Soldier dans la prochaine série télévisée Falcon et Winter Soldier. Des photos de tournage ont suggéré que les deux super-héros travailleraient réellement avec le baron Zemo, peut-être en s’appuyant sur sa connaissance des organisations terroristes du monde. Il se pourrait bien que Marvel Comics vient de préparer le terrain pour cette histoire particulière.

Faucon et soldat d’hiver # 1 est maintenant en vente chez Marvel Comics.

