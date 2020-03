MARVEL King Thor No. 2. La nouvelle enveloppe d’un vieux deck

L’étape de Jason Aaron à la tête des créations de Thor touche à sa fin. Le chef du Dieu du Tonnerre a ajouté le terme Roi pour faire face à la bataille finale que Panini Comics publie dans notre pays.

Dans le roi Thor n ° 2, la Terre, Midgard, ce jardin protégé par le fils d’Odin et de Gea, déesse liée à la planète comme sa mère primitive, n’est plus ce qu’il était. Il était dévasté et commence à peine à se remettre grâce à ce Thor qui est devenu le père de tous, bien que seule une poignée d’Asgardiens survivent pour régner. Et si cela ne suffisait pas, son demi-frère Loki s’est transformé en un nouveau boucher des dieux avec la Necroespada, créée par Knull, comme arme. Un Knull qui a également une présence dans la minisérie Matanza Absolute, qui est actuellement en cours de publication, en tant que dieu à l’origine des symbiotes. Mais la surprise que le premier numéro nous ait laissé était le retour de Gorr, qui vivait à l’intérieur de la Necroespada depuis sa mort aux mains de Thor.

Jason Aaron reprend les concepts qu’il a créés au cours de sa première année à la tête de la collection pour fermer toutes les parcelles ouvertes, en ce qui concerne cet aîné Thor qui a vu avec regret car il n’a pas pu maintenir son royaume avec la splendeur Il a connu les meilleurs moments de son père. Il ne reste de sa jeunesse que sa persévérance et son combativité. Il n’abandonnera jamais avant la mort. Au fil des siècles, il a acquis de la sagesse et de l’expérience, ce qui fait partie de l’évolution vitale de chacun d’entre nous, avec laquelle nous fournissons le manque d’agilité ou de compétence que les années laissent comme une dalle sur notre dos.

Le trait graphique du croate Esad Ribic nous imprègne d’une atmosphère décadente, qui traduit les personnages en une représentation sombre et oppressante, qui atteint des niveaux de terreur lorsqu’elle nous place devant un ennemi qui nous laisse peu d’options, qui nous accule et nous met contre cordes, ce qui nous laisse à bout de souffle et à peine désespérés de pouvoir sortir victorieux d’un combat final contre des forces qui dépassent nos prévisions de survie les plus optimistes. Gorr est présenté comme un ennemi au caractère messianique déterminé, avec une mission à accomplir devant laquelle rien ni personne ne peut l’arrêter. C’est sa mission, seule la destruction la plus absolue de son être l’empêchera de mener à bien sa mission.

Aaron dit au revoir au sommet du personnage de Thor, avec un défi élevé qui est un défi pour un dieu du tonnerre dans les petites heures du crépuscule de son existence, avec un objectif entre les sourcils et les sourcils, la récupération de la vie dans la terre. Une réclamation qui peut signifier que vous devez rendre les quelques forces restantes.

Titre: King Thor 2

Auteur: Jason Aaron

Illustrateur: Esad Ribic

ISBN: 977000544400000105

Nombre de pages: 24

Description: L’univers se meurt et Thor est le seul espoir. Pour sauver toute vie, le plus grand dieu de l’histoire doit vaincre la seule personne qui a toujours échappé à sa colère. Loki, plus puissant que jamais, affronte son frère à la fin des temps.

Jesus Salvador Gomez

7,0 3,50 5

Score moyen

Note des utilisateurs / 5 (Soyez le premier! Votes)

Partager

Article précédent

Marvel révèle l’origine sombre du futur Captain America

Jesus Salvador Gomez

Sevré dans des jeux récréatifs jouant à Ghost N ‘Goblins et élevé sous le prisme de la bande dessinée nationale d’Ibañez, Escobar, Vazquez … et du classique Don Miki de Disney, sa vie a changé le jour où le numéro 45 Spider-Man est tombé entre ses mains du Comics Forum. Depuis lors, Marvel est entré dans sa vie pour ne jamais la quitter, tout comme les jeux vidéo l’ont fait. Amoureux des scènes mythiques de Claremont, Byrne, Miller, Stern ou Simonson, avoue sans honte que sa femme est coupable d’avoir accompli la quarantaine toujours encastrée dans des hobbies qui ne le quitteront jamais.