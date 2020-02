Marvel Legends Review: Patrol-X

One Shots est l’une des traditions Marvel que nous aimons le plus. Pouvoir vivre des aventures rapides qui reviennent à des histoires anciennes, qui se souviennent de grandes sagas, ou qui nous présentent simplement de nouveaux chemins, est quelque chose que nous aimons aborder. Panini recueille dans ce Marvel Legends: The Patrol-X, les derniers qui ont joué dans les mutants les plus populaires de la Maison des idées et le premier groupe canadien de super-héros, deux des créations les plus appréciées du public.

Sept histoires en deux blocs, celle des X Men (Patrol-X) et celle d’Alpha Flight, chaque groupe avec sa personnalité et ses aventures. Les trois premiers dédiés au mutant le plus populaire, Wolverine. Chacun dans ce qui a été une période remarquable dans la vie de Logan.

Le premier est inclus dans sa transformation en Arme X, dans ce monstre qui a dû vaincre et redevenir un homme. Le suivant est plus petit, mais plus important, l’aspect le plus important pour l’homme, le samouraï, l’honneur, et enfin, on retrouve le classique Sam Kieth pour reprendre l’aspect de la parodie et de la déformation qui est sa signature, dans une aventure qui rappelez-vous, très délibérément, cet assoiffé de sang qui a signé avec Peter David, et qui est parmi les sagas les plus mémorables du mutant avec des griffes d’adamantium.

Le prochain numéro est le plus puissant du volume, car il recouvre une époque glorieuse, et deux auteurs qui ont changé la collection et le monde des New Mutants, son créateur Chris Claremont, et l’homme qui changerait à jamais les graphismes des super-héros, Bill Sienkiewizc. Une fois de plus, ils unissent leurs forces pour se souvenir de ce que les soi-disant bébés X étaient, de leur amitié que plus que des compagnons ont fait d’eux, et de la touche de terreur gothique et sombre que le dessinateur. C’est comme revenir à cette époque où vous découvririez de nouveaux horizons dans votre base mensuelle, un plaisir que vous redécouvrirez et vous fera revenir à vos anciens numéros de New Mutants.

Après ces deux spécimens mutants, c’est à Alpha Flight, qui a également son origine dans les pages du Patrol-X, dans trois histoires qui rappellent les personnages tels qu’ils étaient, tels qu’ils sont, et qui en ont fait des héros. Rappelant d’abord son côté mystique à Ave Nevada, un nombre magique qui parle de dieux oubliés, d’êtres morts qui ont soif de quelque chose qu’elle a eu, pour vivre une vie normale en tant qu’humain.

Nous passons un rappel de l’ancien temps avec Puck et Marrina se rappelant comment elle faisait partie d’une espèce qu’ils devaient tuer, dangereuse et mauvaise. Mais son choix n’était pas de suivre sa génétique, mais d’être humaine, de faire partie d’une famille et d’oublier le contexte qui aurait dû la transformer en quelque chose qu’elle ne voulait pas. Clôturer le volume est une histoire de Guardian and Vindicator, qui se poursuit et laisse la dernière étape du groupe plus ou moins fermée, avec une Heather qui s’enfuit et un Mac essayant de récupérer sa femme. Le plus excitant et plein d’action, mais aussi avec cet air au couple qui venait de Byrne.

Parmi les auteurs, nous avons de grands classiques tels que Larry Hama, Salvador Larroca ou Sam Kieth dans Wolverine, Claremont et Sienkievizc dans The New Mutants, et de nouveaux auteurs tels que Jim Zub ou Ed Brisson, qui, ensemble, donnent une idée de l’héritage si riche que Marvel a , et la fierté de l’éditorial de se souvenir et d’enseigner comment il est passé d’un auteur à un autre.

Titre: Marvel Legends: Patrol-X

Auteur: Chris Claremont, Bill Sienkiewicz, Larry Hama, Sam Kieth

ISBN: 9788413340005

Nombre de pages: 104

Description: Certains auteurs légendaires du passé reviennent à The House of Ideas pour raconter de nouvelles histoires de vos mutants préférés, à temps pour célébrer le quatre-vingtième anniversaire de Marvel. Wolverine, Alpha Flight et The New Mutants avec les meilleurs!

JOTA (J.C.Royo)

