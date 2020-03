Marvel ne connaissait pas l’équipe de suicide quand ils ont réembauché James Gunn

James Gunn a révélé que Marvel n’était pas au courant de son implication avec The Suicide Squad lorsqu’ils l’ont réembauché pour écrire et diriger Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Le Suicide Squad devrait sortir le 6 août 2021, faisant suite à Suicide Squad 2016. Ayant déjà travaillé sur Guardians of the Galaxy Vol. 1 et Vol. 2, Gunn était prêt à diriger le troisième opus de la franchise jusqu’à ce que plusieurs de ses tweets inappropriés refassent surface l’année dernière.

Disney et Marvel sont restés fermes dans leur décision pendant un bon moment, jusqu’à ce qu’il finisse par le réembaucher. Ventilez et soutenez Gunn après que le tir ait été écrasant. D’autres noms comme Taika Waititi et Adam McKay ont été jetés comme remplaçants. En tant que principal esprit créatif derrière la franchise Guardians, Gunn est imprégné de l’histoire et le studio a reconnu la valeur qu’il ajoute aux films. Bien qu’il ait pris l’entière responsabilité de ses actes, le directeur a exprimé à quel point il était bouleversé après avoir perdu son emploi avant sa réembauche éventuelle.

Gunn a révélé sur Instagram que Marvel n’avait aucune connaissance de son implication dans The Suicide Squad avant de le réengager pour Guardians of the Galaxy Vol. 3. La nouvelle est venue dans la section commentaires de l’un de ses messages, répondant à quelqu’un qui se demandait si Disney l’aurait réengagé sans son implication dans The Suicide Squad. “Je sais pertinemment qu’ils l’auraient fait car ils ne connaissaient pas Squad lorsqu’ils m’ont parlé pour la première fois”, a répondu Gunn en réponse.

Le Suicide Squad vient de terminer la production plus tôt cette semaine, et Gunn a célébré l’occasion en partageant une photo de son casting et de son équipe, les remerciant pour leur travail acharné. Alors que ce film est en bonne voie, Guardians est une autre histoire. Le script était déjà en préparation avant le tir de Gunn, mais la production du film ne devrait pas commencer avant février 2021. Les détails du complot n’ont pas encore été révélés, et mis à part le fait que ses événements se produisent après ceux de Thor: Love et Thunder, on ne sait pas grand-chose d’autre.

La question est maintenant de savoir si la décision de Disney de réengager Gunn pour Gardiens de la Galaxie Vol. 3 aurait joué différemment s’ils avaient été au courant de son travail avec DC et Warner Bros. Certains diront peut-être que cela aurait motivé le studio à l’attraper encore plus rapidement. En revanche, d’autres peuvent penser que cela aurait pu entacher sa relation avec Marvel. En fin de compte, Gunn a décroché les deux emplois de réalisateur, donnant aux fans de son travail deux nouveaux films à regarder avec impatience dans les salles.

