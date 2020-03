MARVEL Now! Deluxe The Patrol-X par Brian M. Bendis Volume 6

Panini Comics continue avec la compilation de la scène préparée par Brian Michael Bendis en tant que scénariste de la franchise mutante de Patrol-X. Un volume qui comprend les numéros USA 26 à 37 de la collection Le tout nouveau X-Men, avec deux arcs d’histoire complète.

La bande dessinée qui nous concerne dans ces lignes se concentre sur la collection qui nous amène à l’Original X-Patrol transféré à temps par Hank McCoy pour éviter un génocide mutant aux mains de Cyclope. Brian Michael Bendis continue de renforcer la position de chef d’équipe du jeune Jean Gray, il a même retiré le jeune Scott Summers de l’équation pour que ce rôle, que la Wonderful Girl assumait déjà, n’ait personne pour l’éclipser. Ce poids sur ses épaules et les connaissances qu’elle a acquises dans les épisodes précédents sur sa partie la plus sombre feront partie de la période d’apprentissage à laquelle elle est soumise à des sauts et des limites. Bendis lui a donné toute l’importance, laissant de petites miettes pour le reste de l’équipe, qui subit une évolution beaucoup plus petite.

Les intrigues discutées visent à donner une autre tournure au concept d’un Original X-Patrol déplacé dans le temps et à profiter de l’occasion pour se concentrer sur une menace de l’avenir, en tant que nouvelle incarnation de la Confrérie des mutants diaboliques. Après ce premier arc plus tourné vers ce qui est à venir, le scénariste parvient à les emmener dans une autre dimension, celle dans laquelle se déroulent les aventures de l’Univers Ultime. Avec Miles Morales et l’incarnation des X-Men de cette réalité, ils devront faire face à leur retour tout en aidant une mutante qui vient de manifester ses pouvoirs.

Deux histoires très différentes l’une de l’autre, qui brillent de sa propre lumière celle qui se déroule dans l’Univers Ultime. L’amour de Bendis pour cette ligne éditoriale et sa participation à celle-ci dans la collection Spider-Man sont appréciés. L’image que Miles Morales nous offre est attachante et nous laisse en vouloir beaucoup plus, donc l’intégration ultérieure du personnage dans l’univers Marvel traditionnel a été une bénédiction pour les lecteurs. Tout un succès après la dissolution de l’Univers Ultime, comme l’inclusion de Laura (X-23) en tant que membre de l’équipe, un plus qui explore la possibilité d’avoir un Wolverine au lieu d’un Cyclope.

Quant au dessin, nous avons un énorme Stuart Immonen pour le premier arc. Il est l’un des meilleurs dessinateurs de bande dessinée que le monde de la bande dessinée a pu compter au point de mériter même des compliments en tant que “dessinateur définitif”. Ceux qui prennent en charge le deuxième arc sont un peu en retrait mais Sara Pichelli, Mahmud Asrar et le style spécial de Mike del Mundo, complètent un volume dans lequel la section graphique brille magnifiquement au sein de la bande dessinée de super-héros.

La première partie de la narration de ces pages de All-New X-Men peut être un peu lourde, mais sans aucun doute la saga “The definitive adventure” est une lecture incontournable pour les fans de mutants en général et de cette jeune patrouille. X en particulier. Il est lu de manière très agile et soulève des éléments très intéressants dans les relations entre les deux univers fictifs au sein de La Casa de las Ideas.

Jean Gray continue de diriger l'Original X-Patrol tout en restant dans l'univers Marvel actuel. Ils devront affronter l'avenir avec des menaces et même la nécessité de revenir à l'époque où il les a adoptés dans d'autres dimensions qui ne leur sont pas du tout familières.

