Marvel pense que le monde ne reviendra à la normale qu’en septembre

Combien de temps durera la pandémie mondiale causée par le coronavirus? Quand la quarantaine prendra-t-elle fin? Marvel pense qu’il a la réponse et ce n’est pas une bonne chose.

De nombreuses industries ont été touchées par la Coronavirus, car les gens doivent rester à la maison pour la mise en quarantaine. Le monde du cinéma a été gravement touché et toutes les productions en cours se sont arrêtées et les films qui devaient sortir ont changé de date. Maintenant, la question clé est: Quand reviendrons-nous à la normale? Pour l’instant, personne ne sait à 100%, car les gouvernements réagissent à la situation. De plus, les choses changent selon les pays. Mais à Marvel, ils ont fixé une date et c’est assez loin.

Selon les derniers rapports, Kevin Feige et son équipe Marvel ne redémarreront pas avant septembre. Autrement dit, dans environ 6 mois.

Ils devront rentrer avec force.

Le film de Veuve noire Il est déjà terminé et est donc prêt à sortir en salles en novembre. Alors qu’ils travaillent actuellement sur l’édition et les effets spéciaux pour Los Eternos. Mais comme nous le savons déjà, Marvel aime réenregistrer s’ils trouvent que quelque chose ne va pas. Et ce film est sûr de reprendre le tournage, car ils veulent que ce soit le grand succès des prochaines années au niveau de Gardiens de la Galaxie.

Plus la série Disney + Le faucon en tant que soldat d’hiver y WandaVision Ils ont été détenus avant la fin du tournage, ce qui signifie qu’à partir de septembre, ils retourneront au travail sans repos, bien qu’ils aient probablement déjà supposé qu’ils ne seront pas libérés avant la fin de 2020. Bien que Loki y Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, ils viennent de commencer la production, ils devront donc continuer là où ils se sont arrêtés. Enfin, ils se préparent Docteur étrange 2 y Thor 4, bien qu’ils soient encore loin de faire face à la caméra.

Quel que soit le moment où ils peuvent commencer à travailler sur de nouvelles productions, il semble que les studios de cinéma comme Marvel craignent que, jusqu’en septembre, la confiance des téléspectateurs dans une salle de cinéma ne soit assez faible. Ainsi, la normalité et toute vie avant la pandémie prendront plus de temps à arriver que les gens ne le pensent.

Partager



David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.