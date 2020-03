Marvel perd 300k par jour sur le retard de production de Shang-Chi

Le prochain film de Marvel Shang-Chi et la légende des dix anneaux a arrêté la production en raison de problèmes de coronavirus, perdant la société 300k par jour. Avec Simu Lui (Kim’s Convenience) comme personnage principal, le film est réalisé par Destin Daniel Cretton (Just Mercy) et écrit par Dave Callaham (Wonder Woman: 1984). Comme pour la plupart des autres films en production en ce moment, le tournage de Shang-Chi a été suspendu pour le moment, car le réalisateur et d’autres se font tester pour COVID-19.

Le personnage de Shang-Chi a été introduit pour la première fois dans Marvel Comics en 1973, en tant que maître des arts martiaux. Il a été élevé par son père, Fu Manchu, un sorcier immortel et seigneur du crime, pour être un assassin mortel, mais à la place, Shang-Chi choisit de se battre pour de bon. Après sa première course, il est apparu en tant que personnage de soutien ou invité dans d’autres séries et a combattu aux côtés des Avengers à plusieurs reprises. Le film sera très probablement une histoire d’origine pour le personnage.

Selon THR, l’arrêt de la production de Shang-Chi coûte à Marvel, et donc à Disney, environ 300 000 $ à 350 000 $ par jour. Bien que cela puisse signifier qu’ils ne tournent pas le film, ils doivent toujours payer les chefs de département et les autres membres du personnel pour maintenir le projet pendant la pause. Disney prend un coup massif à cause du coronavirus. Ils ont également interrompu d’autres productions cinématographiques, comme La Petite Sirène et le redémarrage de Home Alone pour Disney +, ainsi que leurs émissions Marvel en production pour leur service de streaming. D’autres comme Netflix et The CW ont fait de même.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux est le premier film de Marvel avec une avance asiatique. Le film a une distribution presque entièrement asiatique, et le réalisateur et scénariste sont également d’origine asiatique. C’est un moment monumental pour la représentation dans le MCU, et beaucoup de gens sont très excités de voir Shang-Chi à l’écran. Un autre avantage du film est qu’il corrigera ce que certaines personnes ont vu comme une erreur d’Iron Man 3, avec la façon dont ils ont décrit le méchant comique de Marvel, le Mandarin, comme un acteur travaillant pour Aldrich Killian (Guy Pearce). Shang-Chi mettra en vedette Tony Leung (In the Mood for Love) en tant que véritable Mandarin, le chef de l’organisation terroriste Ten Rings.

Cet arrêt de production est une perte importante pour Marvel, mais cela en vaudra probablement la peine, compte tenu de ce qu’ils feront lorsque Shang-Chi sortira finalement. Le film a actuellement une date de sortie du 12 février 2021, bien que cela soit susceptible de changer si cette interruption continue. La production du Falcon et du soldat d’hiver a également été arrêtée, et la série Loki devrait bientôt faire de même. Bien que cela repousse la sortie du film, Shang-Chi a une distribution talentueuse et compétente et une équipe créative qui donne vie à cette histoire, et cela vaut certainement la peine d’attendre.

