Marvel Phase 4 n’a pas besoin du film Avengers 5

Dans la phase 4 de Marvel, il y aura de nombreux croisements entre le cinéma et le service de streaming Disney +, donc Avengers 5 n’est pas une priorité.

Si cet univers cinématographique se distingue par quelque chose, c’est parce qu’ils aiment rassembler de nombreux héros dans certains films. Pour cela Avengers 5 pourrait être un moyen de réunir Captain Marvel, Doctor Strange, Spider-Man ou Sorcière écarlate. Mais à la place, ils utiliseront la phase 4 de Marvel pour créer des croisements où les personnages sauteront d’un endroit à un autre.

Fin du jeu 2019 a mis fin au voyage des Avengers originaux, avec Iron man sacrifier sa vie pour sauver l’univers, le Captain America a choisi de rester dans le passé avec Peggy Carter, Veuve noire a été échangé contre la pierre d’âme, Thor quitte la Terre aux côtés des Gardiens de la Galaxie et Hulk il a été gravement blessé. Bien sûr, certains de ces héros reviendront dans la phase 4 de Marvel, mais ils ne seraient pas les protagonistes de Avengers 5, car ils céderaient la place à la nouvelle génération de héros.

Les idées sont très claires.

Lorsque Kevin Feige a dévoilé les plans de la phase 4 de Marvel au San Diego Comic-Con 2019, il a été surpris qu’aucune annonce n’ait été faite sur Avengers 5. Après tout, chaque phase du MCU jusqu’à présent a été largement développée, et il a été défini par son propre film d’équipe Avengers. En l’état, la phase 4 brise la tendance en ne réunissant aucune version des héros les plus puissants de la Terre. Mais c’est en fait une décision intelligente de la part de Marvel Studios, et leurs plans pour les années à venir aident à montrer pourquoi.

Les films Marvel ont longtemps vu des super-héros passer d’un projet à un autre, que ce soit Hulk dans Thor: Ragnarok, Iron Man dans Spider-Man: Retrouvailles, ou presque tous Captain America: guerre civile. La phase 4 de Marvel continue non seulement cela, mais va plus loin et fait de cette interconnectivité une partie encore plus importante du MCU. Avec une liste d’émissions sur Disney + qui conviendront aux films, il y a beaucoup plus de chances de voir plus de héros ensemble plus souvent, ce qui signifie à son tour qu’il est moins nécessaire de voir une super équipe en action dans Avengers 5. Du moins pour l’instant, puisque ce film arrivera en phase 5 ou 6.

