Marvel, Pixar, Fox, Indiana Jones … Disney repense son calendrier des prochaines sorties

Disney déplace l’onglet, forcé par ce fichu coronavirus qui nous frappe tous si fort. Vous trouverez ci-dessous le calendrier des prochaines sorties de Disney aux États-Unis. Cliquez sur le titre de chaque film pour voir s’il a aussi une date pour notre pays. Tous les “sans titre” ont été exclus, ainsi que les films datés de 2023 et suivants.

2020

“Âme‘(Pixar): 19 juin.

“Muln‘(Disney): 24 juillet (avant le 27 mars 2020).

“Le seul et unique Ivan‘(Disney): 14 août.

“L’homme du roi: la première mission‘(Fox): 18 septembre.

“Mort sur le Nil‘(Fox): 9 octobre.

“La dépêche française de la Liberté, Kansas Evening Sun‘(Fox Searchlight): 16 octobre (avant le 24 juillet 2020).

“Veuve noire‘(Marvel): 6 novembre (avant le 1er mai 2020).

“Raya et le dernier dragon‘(Disney): 25 novembre.

“Mec libre‘(Fox): 11 décembre (avant le 3 juillet 2020)

“Histoire du côté ouest‘(Fox): 18 décembre.

“Le dernier duel‘(Fox): 25 décembre.

2021

“Les éternels‘(Marvel): 12 février (avant le 6 novembre 2020.)

“Ron’s Gone Wrong‘(Disney): 26 février.

“Bob’s Burgers: le film‘(Fox): 9 avril (avant le 17 juillet 2020).

“Shang-Chi et la légende des dix anneaux‘(Marvel): 7 mai (avant le 12 février 2021).

“Cruel‘(Disney): 28 mai.

“Croisière dans la jungle‘(Disney): 30 juillet (avant le 24 juillet 2020).

“Docteur étrange dans le multivers de la folie‘(Marvel): 5 novembre (avant le 7 mai 2021).

“Avatar 2‘(Fox): 17 décembre.

2022

“Thor: Amour et tonnerre‘(Marvel): 18 février (avant le 5 novembre 2021).

“Panthère noire 2‘(Marvel): 6 mai.

“Captain Marvel 2‘(Marvel): 8 juillet (nouveau).

“Indiana Jones 5‘(Lucasfilm): 29 juillet (avant le 9 juillet 2021).

“Sans titre Star Wars I‘(Lucasfilm): 16 décembre.

Sans date

“Antlers: Dark Creature‘,’L’histoire personnelle de David Copperfield‘,’La femme à la fenêtre‘et’Les nouveaux mutants‘continuer pour l’instant sans nouvelle date de sortie en salles.

Celui qui a également épuisé sa date de sortie est ‘Artemis Fowl”, un film qui ne sortira finalement pas en salles et sortira directement sur Disney +, est attendu courant 2020.

Last but not least, de Disney, puisque nous faisons écho à ce qu’Universal a également annoncé aujourd’hui qu’il a décidé de retarder la première du remake de ‘Candyman‘du 12 juin au 25 septembre de cette année.

Celui qui pour le moment ne bouge toujours pas est ‘Principe“, que Warner Bros. maintient pour le 17 juillet prochain après avoir retardé la première de”Wonder Woman 1984‘du 5 juin au 14 août la semaine dernière.

Free Guy déménage au 11 décembre. Voici un clip qui est étrangement approprié et qui n’est pas vraiment terminé. Nous l’avons coupé il y a quelque temps (alors qu’il y avait encore un Fox avant @ 20thcentury). Ignorez les filigranes. Et un énorme merci à #Aspect pour l’avoir coupé. pic.twitter.com/aJDqaGIFvT

Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 3 avril 2020