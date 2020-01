Marvel pourrait produire une série d’invasion secrète pour Disney +

Il ne fait aucun doute que Disney + aura un grand contenu de Marvel. Afin de capter le public, les deux envisagent de réaliser sérieusement un autre projet. Cette fois, ce serait Invasion secrète



Selon de nouvelles rumeurs, Studios Marvel J’envisagerais d’obtenir plus de contenu original sur Disney +. Selon un nouveau rapport Bleeding Cool (via Comic Book Movie), la société développerait deux autres séries télévisées pour la plateforme de streaming. Parmi les nouveaux projets figure Invasion secrète

Apparemment, la première histoire à adapter serait Invasion secrète, une histoire célèbre publiée en 2008, écrite par Brian Bendis et dessiné par Leinil Francis Yu. Depuis lors, elle est devenue l’une des préférées des fans de Marvel.

Après l’apparition de Skrulls dans Captain Marvel, les étrangers soutenus par le protagoniste avant la menace Kree, la rumeur est apparue que Invasion secrète Il serait adapté très prochainement. Certains pensaient que ce serait un film, mais selon les rumeurs, nous serions confrontés à une nouvelle série.

De nouveaux projets en route

Pour sa part, Bleeding Cool a souligné que l’objectif principal de Invasion secrète dans Disney + serait de faire le lien avec les films de Captain Marvel, rappelez-vous que la suite a été récemment confirmée. Cependant, pour le moment, il n’y a toujours pas de détails sur le directeur qui restera en charge.

En ce qui concerne l’autre histoire qui pourrait atteindre la plate-forme, il n’y a toujours aucune information à ce sujet. Pour le moment, seule la série possible de Invasion secrète. D’autre part, Disney + et Marvel Ils continuent de travailler sur la série déjà confirmée pour le contenu original de la plateforme. Parmi eux, nous pouvons trouver Le faucon et le soldat de l’hiver, WandaVision, Loki et Hawkeye, cette dernière a été retardée pour diverses raisons.

