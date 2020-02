Marvel présente la sœur de Spider-Man (Miles Morales)

Un nouveau personnage de Marvel ravira les fans, c’est la sœur cadette de Miles Morales (Spider-Man).

Nous avons récemment appris que Miles Morales partagerait ses aventures comme Spider-man avec les soins de sa petite soeur appelée Billie Mariana Morales. Marvel Comics a maintenant révélé la variante spéciale de la couverture de l’artiste Rahzzah, qui montre le grand héros en tant que baby-sitter.

Sur la photo, nous pouvons voir Miles se balancer dans le ciel nocturne de Brooklyn en tant que Spider-Man. Il est accompagné de Billie, qui est assurée, puisqu’il est attaché à son frère avec un porte-bébé en toile d’araignée. Entre ses vêtements chauds, ses lunettes et la base anti-goutte dans ses mains, la petite semble profiter de la balade.

Marvel promet qu’il “ne fait que commencer” pour accueillir Billie dans l’univers Marvel. Cette nouvelle couverture semble servir d’indication de l’importance de la sœur de Miles pour son mythe comique comme Spider-Man dans les histoires qu’elle prépare alors qu’elle poursuit la carrière de Saladin Ahmed

De quoi parlent ces bandes dessinées?

Cette histoire montrera à quel point Miles Morales a du mal à équilibrer sa vie privée, ses cours, ses parents et sa vie de super-héros en tant que Spider-man. De plus, maintenant que le Rino et une poignée de criminels ont pris Brooklyn, tout va changer. Depuis la vie est devenue très dangereuse. Le vainqueur d’Eisner Saladin Ahmed (par la bande dessinée Black Bolt de Marvel) et le superbe artiste espagnol Javier Garrón ouvrent un nouveau chapitre dans la vie de Spider-Man. Cette double série bimestrielle est spectaculaire et maintenant que vous allez devoir prendre soin de votre petite sœur, tout va se compliquer de façon exponentielle.

Envie de lire cette bande dessinée? Il sera mis en vente en mai 2020 et l’excitation et le plaisir sont garantis.

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.