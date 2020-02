Marvel présente le nouveau leader HYDRA

Partager

HYDRA est sans aucun doute l’une des organisations secrètes les plus sinistres et dangereuses de Marvel, il est donc intéressant de savoir qui sera son nouveau leader.

Falcon et le soldat d’hiver ils se rejoignent alors que la méchante organisation Marvel émerge une fois de plus sous l’impulsion de son nouveau leader. Mais … Qui tire-t-il les fils d’HYDRA?

Cette entité a eu différents dirigeants depuis sa création. Le plus célèbre est peut-être le nazi Johann Schmidt, plus connu comme Crâne rouge, qui a travaillé avec Adolf Hitler et dirigé la première grande vague de soldats de HYDRA. Bien qu’il y ait eu d’autres patrons tels que le baron Von Strucker, Madame Hydra, Armin Zola, le baron Zemo et, plus récemment, le sien Captain America. Au fil du temps, le groupe a été vaincu par les héros de Marvel. Mais ils ont toujours réussi à rentrer, ils se sont même infiltrés BOUCLIER après être resté dans l’ombre pendant des années, comme on pouvait le voir dans le film Captain America: le soldat de l’hiver (2014).

Encore une fois, cette organisation reviendra: “Si une tête est coupée, deux autres prendront leur place.”

Dans un aperçu de la bande dessinée Faucon et soldat d’hiver numéro 1HYDRA est dirigée par quelqu’un qui est peu connu de Bucky Barnes et Sam Wilson. Mais … Qui est ce mystérieux personnage? Pour l’instant, nous n’avons pas cette information. Ce pourrait être n’importe quel méchant qui est apparu dans Marvel au fil des ans. Pourriez-vous être un ancien membre d’HYDRA en quête de vengeance?

Synopsis de la bande dessinée de Marvel Falcon et Winter Soldier numéro 1:

Un bureau d’agents du gouvernement morts. Un nouveau tueur doué. Deux anciens Captain America … Quand une tentative dramatique sur la vie de Bucky Barnes le réunit avec Sam Wilson, les deux vieux amis se dirigent vers une course pour découvrir le nouveau chef Hydra avant qu’un événement de masse n’annonce la résurgence Du groupe terroriste au monde. L’horloge tourne …

