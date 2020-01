Marvel présente les Sons of the Atom, les nouveaux mutants

Le redémarrage des nouveaux mutants signifiera l’arrivée de personnages de Marvel comme les Fils de l’atome.

Marvel vient d’annoncer l’arrivée de Enfants de l’atome, car ils ont pris une idée classique et lui ont donné une tournure intéressante, car ils peuvent désormais être considérés les nouveaux mutants.

L’éditeur de MarvelChris Robinson a fourni plus de détails sur les nouveaux mutants qui raviront sûrement les fans bientôt. Depuis 1982, lorsque Les nouveaux mutants a fait ses débuts pour la première fois, périodiquement, de nouvelles classes de mutants ont rejoint l’école et rafraîchi le casting de les X-Men.

L’intention est de ramener les X-Men à leurs racines d’être les École pour jeunes surdoués. Plus les personnages principaux vieillissaient et plus leurs histoires se concentraient sur des aventures dans l’espace ou en s’associant à d’autres héros, moins les histoires étaient des pouvoirs comme analogie pour la maturation ou l’isolement social.

Une partie du problème avec la venue des histoires d’âge dans les titres en cours est que, finalement, les personnages doivent atteindre l’âge auquel ils ont progressé.

Les nouveaux mutants originaux: Cannonball, Mirage, Karma, Wolfsbane et Sunspot, ne pouvaient plus être des adolescents une fois la nouvelle classe Generation X introduite, avec des membres tels que Chamber, Monet et Jubilo. À son tour, le Génération X Il devait être plus âgé une fois que Surge, Hellion et Rockslide ont été introduits dans la prochaine décennie. Comme la recette s’est répétée au fil des ans, elle a commencé à diluer la saveur.

Mais Fils de l’atome Ils promettent de nouvelles histoires pour revitaliser la plus célèbre école Marvel. Vita Ayala, l’écrivain de la série, penche même vers le nouvel angle rafraîchissant lors de sa décomposition du concept. «Mon opinion est que nous devons nous demander: à quoi ressembleraient les vrais enfants de notre époque s’ils étaient des compagnons de X-Men? À quoi ressemblerait la génération Z des X-Men? Une telle prise pousse fermement le concept des X-Men vers le 21e siècle. Où les X-Men eux-mêmes sont reconnus dans l’histoire comme des héros et des icônes parallèlement au monde réel. »

