Marvel présente son nouveau héros surnaturel

Derrière une grande malédiction, un nouveau héros Marvel apparaît avec des pouvoirs surnaturels.

L’une des grandes bandes dessinées d’horreur de Marvel intitulée Loup-garou de nuit, revient dans une nouvelle mini-série de Benjamin Jackendoff, Taboo (chanteur Black Eyed Peas) et Scot Eaton. Cependant, comme le montre un nouvel aperçu que nous laissons ci-dessous, le protagoniste n’est pas le loup-garou d’origine (Jack Russell), mais une nouvelle version qui essaie d’être un héros Marvel tout en maîtrisant sa propre malédiction lycanthropique.

Se déroulant dans une réserve d’Amérindiens en Arizona, Jake, également connu sous le nom Loup rouge, il devra “protéger son peuple” d’un loup-garou malveillant. Cependant, Jake devra également faire face à une «malédiction familiale» et «une expérience impie».

“J’ai toujours aimé raconter des histoires dans une perspective native”, a déclaré Taboo lors de l’annonce de la mini-série. «Bien que je suis né dans la ville de Los Angeles, j’ai récemment été vraiment connecté avec le pays indien ou avec les communautés autochtones pour pouvoir être un service et aider les jeunes autochtones, les inspirer, surtout en matière de santé, de bien-être, d’arts et de musique. “

Le loup-garou d’origine reviendra-t-il?

On ne sait pas si la mini-série Loup-garou de nuit vous verrez le retour de Jack russell. Cependant, le loup-garou original est récemment apparu dans le Minisérie Ravencroft 2020 et la rumeur veut qu’il apparaîtra dans la série Chevalier de la lune de Disney +.

Créé par Gerry Conway, Roy Thomas et Mike Ploog, le personnage Jack Russell / Werewolf by Night est apparu pour la première fois dans Marvel Spotlight numéro 2 1972. Contrairement aux autres loups-garous de la tradition classique, Russell peut être transformé à tout moment. Cependant, la transformation devient involontaire pour lui la nuit sous la pleine lune. Parmi ses pouvoirs, il y avait une grande force, vitesse, endurance, agilité et sens surhumains. Il avait également un facteur de guérison accéléré avec des griffes et des crocs très pointus.

Voici l’aperçu de la bande dessinée Marvel:

Partager

Article précédent

Star Wars: The Clone Wars. Les 10 décisions les plus stupides du Conseil Jedi

Article suivant

Stephen Amell voulait Jensen Ackles comme Batman sur le Arrowverse

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.