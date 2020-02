Marvel présente un autre méchant Captain America

Marvel a créé un nouveau personnage inspiré par le Captain America appelé Le naturel et ce sera une véritable menace.

Dans la série comique de Faucon et soldat d’hiver, Marvel présentera un nouveau personnage appelé Le naturel et se décrit comme un «super fan» de Captain America Cela constituera une menace pour les héros.

“Au combat, peu importe votre niveau, il y aura toujours quelqu’un de meilleur que vous”, a déclaré Derek Landy, écrivain Falcon & Winter Soldier dans une récente interview. «Quelqu’un qui est plus fort, plus rapide ou qui s’est entraîné un peu plus. Même quelqu’un qui a plus de chance. C’est de là que vient The Natural, cette peur dans l’esprit d’un combattant que, peut-être, son prochain adversaire sera celui qui les surmontera. »

“Il veut être Captain America, son idole, son héros, mais il le fait du mauvais côté de la barricade, sans se rendre compte de ses erreurs”, a ajouté l’artiste Federico Vicentini. «Bucky et Sam devront tout faire pour lui montrer ce que signifie vraiment être Captain America. Pour son costume, j’ai essayé de garder certains détails de l’ancienne casquette (bottes, par exemple), mais j’ai également ajouté quelque chose de nouveau, comme le logo noir sur sa poitrine et son masque, pour souligner les traits sombres de son comportement. »

“The Natural est un super fan de Captain America qui a appris toutes les mauvaises choses de l’héritage de Steve Rogers et, par conséquent, a suivi un chemin assez sombre, bien qu’il ne le voit certainement pas de cette façon”, a déclaré la rédactrice en chef adjointe Alanna Smith. “Bucky et Sam font partie intégrante de cet héritage, ils vont donc vraiment apprendre à faire face à ce gars très joyeux et très violent qui est séduit par HYDRA.”

Synopsis de la bande dessinée de Marvel Falcon & Winter Soldier numéro 1:

Un bureau d’agents du gouvernement morts. Un nouveau tueur doué. Et deux anciens Captain America … Quand une tentative dramatique sur la vie de Bucky Barnes le réunit avec Sam Wilson, les deux vieux amis se lancent tête baissée dans une course pour découvrir le nouveau leader de HYDRA avant qu’un événement de masse n’annonce la terreur. L’horloge tourne.

