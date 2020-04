Marvel présente un mutant tout aussi puissant que Scarlet Witch

Les jeunes Marvel X-Men trouvent une mutante dont les pouvoirs de modification de la réalité pourraient la rendre aussi puissante que la sorcière écarlate.

Attention SPOILERS de Marvel Comics Nouveaux mutants # 9, par Jonathan Hickman, Flaviano, Mike del Mundo et Marcos Martin. Depuis que les X-Men ont déclaré la souveraineté mutante dans la nation Krakoa, chaque personne avec le Gen-X dans le monde est maintenant libre de se rendre sur cette île et de l’appeler chez elle. Cependant, certains pays ne reconnaissent pas l’autorité de Krakoa et bloquent l’accès aux portails. Alors que l’objectif de la nation est de libérer tous les mutants de la haine et de la peur de l’humanité, certains mutants sont malheureusement, encore, opprimés.

Tel est le cas d’un jeune mutant que nous connaissons Nouveaux mutants # 9: une russe de 13 ans nommée Natashia “Tashi” Repina. Tashi vient d’obtenir ses pouvoirs mutants et ils se révèlent déjà incroyablement dangereux. En fait, comme il peut fausser la réalité, il pourrait finir par être aussi puissant que Sorcière écarlatesinon plus.

Vous devez apprendre à contrôler votre pouvoir.

Dans le dernier numéro de Marvel’s New Mutants, l’équipe de super-héros titulaire se rend à Carnelia, qui a fermé l’accès à son portail local de Krakoa. Là, ils découvrent que le plus récent mutant du monde est enfermé dans un bâtiment abandonné, entouré de soldats armés. Cependant, ces soldats ont trop peur de leur cible pour la poursuivre. Malgré son sentiment anti-mutant, son hésitation est justifiée. Il s’avère que Tashi possède des capacités incroyablement puissantes qui lui permettent de manipuler et de modifier la réalité.

Au cours de l’histoire, nous voyons qu’elle peut changer sa propre physiologie, créer une vie basée sur les plantes et d’autres nouvelles créatures vivantes, dont certaines sont incroyablement terrifiantes. Et tout cela peut être contenu dans une réalité de bulle.

Lorsque les mutants se retrouvent face à face avec Tashi dans le bâtiment abandonné, elle flotte au milieu de sa bulle, avec diverses autres choses qu’elle a créées, des objets aux plantes et aux créatures. Puis, face aux New Mutants qui tentent de la calmer, Tashi libère ses pouvoirs, déformant encore plus leur forme et les attaquant avec des tentacules et les altérant directement.

Tashi commence à tester ses pouvoirs, ce qui signifie qu’elle pourrait être encore plus puissante.

Ses capacités à manipuler la réalité font déjà d’elle une nouvelle préoccupation pour l’univers Marvel, similaire à la sorcière écarlate. En fait, Wanda Maximoff a également des pouvoirs qui affectent la réalité et a souvent montré à quel point elle peut être dangereuse à grande échelle. Après tout, il a une fois effacé presque tous les mutants du monde Maison de M de Marvel.

Donc, s’ils l’introduisent à Krakoa, cela peut provoquer un véritable changement dans le “statu quo” de la nation mutante.