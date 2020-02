Marvel présente un nouveau méchant super puissant et n’est qu’un enfant

Lorsque deux Avengers ne peuvent pas avec un méchant Marvel, il est confirmé qu’il est un adversaire très dur, même s’il est un enfant.

Attention SPOILERS de la bande dessinée Marvel Falcon & Winter Soldier numéro 1 par Derek Landy, Federico Vicentini, Matt Milla et Joe Caramagna. Quand Bucky brûle Il est attaqué chez lui par une équipe d’assassins entraînés, il parvient à les vaincre à coups, mais cela montre qu’il y a une grande conspiration contre lui et Sam Wilson. Il révèle également le nouveau méchant qui se révèle être un garçon nommé Natural.

Cette tentative d’assassinat est liée aux nouveaux travaux du Soldat d’hiver. Depuis après les événements de Empire secret, Bucky brûle Il a finalement reçu le pardon officiel pour ses crimes de soldat d’hiver du gouvernement, mais en retour, il doit essentiellement travailler pour eux.

Bucky agit aux côtés d’une organisation appelée Office of Federal Utilities, qui est une opération secrète qui traque les groupes terroristes sur le sol américain. Lorsque le soldat d’hiver revient dans les bureaux de l’organisation, il découvre que tout le monde a été tué par un seul agresseur. Un nouveau méchant a atteint l’univers Marvel! Avec Sam Wilson, ils commencent à enquêter sur ce qui s’est réellement passé.

Sam et Bucky localisent le seul travailleur qui a survécu à l’attaque.

Mais à leur arrivée, ils rencontrent un adolescent qui se fait appeler Naturel. Au début, il semble être amical, car il exprime son admiration pour Sam et Bucky, qui portaient tous les deux le bouclier de Captain America. Mais cette admiration est de courte durée car elle menace les deux héros de les tuer. Et il réussit presque.

En fait Sam et Bucky Ils n’ont aucune idée de ce qui les a frappés. Le naturel est si rapide qu’ils peuvent à peine le suivre, et il est si habile au combat qu’il gagne un avantage à chaque coup. N’utilisant que ses poings et ses pieds, le jeune homme bat complètement le Falcon et le Winter Soldier.

Ce garçon révèle fièrement qu’il est celui qui a tué tous les agents de la Office of Federal Utilities. Il dit également que HYDRA il est formé pour être le prochain chef de la mauvaise organisation de Marvel. Heureusement pour Falcon et Winter Soldier, le garçon est fan de lui et leur donne une seconde chance. Au lieu de les tuer, il leur dit qu’ils se rencontreront lors d’un second tour plus tard.

