Marvel présente une nouvelle équipe de super-héros du Royaume-Uni

Il y a une nouvelle équipe de super-héros de merveilles appelée The Union, qui aura pour mission de défendre le Royaume-Uni.

Marvel Comics prépare un grand événement appelé Empyre où les empires se joindront Kree et Skrull pour conquérir l’Univers, mais les héros de la Terre s’opposeront et auront l’aide de L’Union Ils viennent du Royaume-Uni. Cette histoire sera écrite par Paul Grist et illustré par Andrea Di Vito.

L’éditeur a publié la couverture de R.B. Silva pour L’Union numéro 1, ainsi qu’un texte d’introduction qui dit: “Rencontrez la nouvelle super équipe Marvel!”

Union Jack arrive en tête de liste de cette mystérieuse nouvelle équipe.

MarveJe révèle que l’équipe se réunira pour protéger le Royaume-Uni sous la menace de Empyre. Les fans auront l’occasion de rencontrer les membres de L’Union 18 février Puisque pour l’instant tout est gardé dans un strict secret. Mais sûrement, ces personnages seront spectaculaires et s’ils réussissent, ils pourraient faire le saut vers UCM.

L’histoire d’Empyre tourne autour du jeune Avenger, Hulkling qui unira les Kree et Skrull, contre la Terre puisque c’est son nouvel objectif. Les Vengeurs et les quatre Fantastiques ils sont les principaux protagonistes de Empyre.

Avant l’ouverture de l’événement en avril, Marvel lancera un prélude One Road, Empyre: La guerre Kree / Skrullpar Robbie Thompson, Mattia de Iulius et Javier Rodríguez. Selon sa description, la bande dessinée explorera l’origine du vieux conflit entre les Kree et les Skrulls, avec les personnages principaux de la mini-série Rencontrez les Skrulls de Thompson dans un rôle central.

Empyre numéro 1, par Al Ewing, Dan Slott et Valerio Schiti, sera mis en vente en avril par Marvel Comics. Et promet d’être l’un des plus grands événements de ces dernières années.

