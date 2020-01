Marvel présentera intimement Captain America et Cyclops

Marvel recruter les meilleurs talents pour exposer à Captain America et Cyclope dans un style intime basé sur la photographie.

La nouvelle série Instantanés de Marvel continuez cette marche avec le Captain America et Cyclops des X Men, dans des histoires centrées sur le contexte historique et le côté humain des héros. Ces deux bandes dessinées indépendantes sont basées sur les prémisses de la série de Marvel 1994, dans lequel un photojournaliste a capturé l’âge d’or de les Avengers, les X-Men et les Fantastic Four, racontant des récits comiques classiques du point de vue d’une “personne ordinaire” qui documente un monde où ces super-héros existent. Kurt Busiek supervise la série Snapshots et a réuni différentes équipes créatives pour chaque histoire.

Le prochain épisode de Captain America revisitez l’arc de l’histoire de Madbomb, qui a été écrite et illustrée par la légende de la bande dessinée Jack Kirby pendant un certain temps au milieu des années 1970. Cette histoire parlait d’un scientifique fou qui jette une bombe à New York qui a rendu les gens fous. Cela a poussé tout le monde à courir dans les rues et à attaquer les autres.

Après cela, ils publieront Instantané de Marvel: X-Men, qui jouera Cyclope, par l’écrivain Jay Edidin et l’artiste Tom Reilly. Cette histoire se concentrera sur un jeune Scott Summers, observant l’apparition de super-héros dans les années précédant la manifestation de leurs propres pouvoirs mutants.

L’un des auteurs de ces bandes dessinées a parlé de son travail.

Jay Edidin a commenté: «C’est une histoire très personnelle pour moi, parce que c’est moi, et c’est une histoire Cyclope. Mais encore plus parce qu’il s’agit de la façon dont les super-héros et les histoires qui les entourent peuvent devenir des bouées de sauvetage … Je dirais que c’est un rêve devenu réalité. Mais comme je suis le type de personne qui excelle et s’identifie trop à Scott Summers en premier lieu, peut-être aussi un rêve d’anxiété que Marvel a réalisé. »

Il Captain America et Cyclope Ils sont respectivement les dirigeants de l’équipe des Avengers et des X-Men. Pendant longtemps, ils ont emprunté des chemins parallèles et chacun représente une force intégrale dans l’évolution de Marvel Universe. Ces bandes dessinées visent donc à élargir notre compréhension de ces deux figures centrales de la mythologie des super-héros.

