Marvel publie une bande-annonce finale pleine d’action pour Black Widow

Walt Disney Studios et Marvel Studios ont publié aujourd’hui la dernière bande-annonce de Black Widow, qui sortira en salles en mai. Vous pouvez consulter la nouvelle bande-annonce et l’image de l’affiche ci-dessous.

La nouvelle bande-annonce offre un aperçu plus complet de l’intrigue. Le nouveau méchant, Taskmaster, contrôle désormais la salle rouge, où Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) et Yelena (Florence Pugh) ont été formées, et les femmes laissées là sont soumises à un lavage de cerveau et sont entièrement sous son contrôle. Black Widow et Yelena ont ensuite décidé de retourner dans la salle rouge et de les empêcher de faire du mal ailleurs.

La prochaine suite est réalisée par Cate Shortland arrive dans les salles le 1er mai. Le film stars Scarlett Johansson reprenant son rôle de Black Widow, Florence Pugh comme Yelena, David Harbour comme Alexei aka The Red Guardian, Rachel Weisz comme Melina, Ray Winstone, William Blessé comme Thunderbolt Ross et OT Fagbenle. Voici un synopsis:

Dans le thriller d’espionnage plein d’action de Marvel Studios, Black Widow, Natasha Romanoff affronte les parties les plus sombres de son registre lorsqu’une conspiration dangereuse liée à son passé se produit. Poursuivie par une force qui ne recule devant rien pour la faire tomber, Natasha doit faire face à son histoire d’espionne et aux relations rompues laissées dans son sillage bien avant de devenir vengeance.