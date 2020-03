Marvel ramène un méchant classique avec un rôle différent

Les X-Men subissent de nombreux changements dans les nouvelles histoires de Marvel et apportent des personnages très puissants de différentes manières.

Attention SPOILERS de la bande dessinée Marvel Cable # 1 Gerry Duggan, Phil Noto et Joe Sabino. Le jeune Câble représente un changement radical pour le personnage, mais il y a beaucoup de cela dans la nouvelle nation de Krakoa. Le monde a radicalement changé depuis que les mutants du monde se sont unis dans la nation insulaire de Charles Xavier. Les anciens rivaux sont rapidement devenus amis. Et pour l’ennemi de WolverineSilver Samurai, ce changement implique apparemment de devenir arbitre dans un club de combat mutant.

Dans Cable # 1, alors que le jeune héros protagoniste de la bande dessinée Marvel affronte Wolverine dans un combat dans un champ de gladiateurs où les mutants de Krakoa se font face. Cable parvient à en profiter et le combat se termine peu après avoir commencé. Lorsque Logan est vaincu, le Silver Samurai sort pour déclarer Cable vainqueur. Le mutant brandissant l’épée apprécie probablement la tâche, car sa rivalité avec Wolverine remonte à des décennies.

Qui est le samouraï d’argent?

Anciennement connu sous le nom de Kenuichio Harada, il est le mutant Marvel avec le pouvoir d’imprégner une épée entre ses mains avec énergie. Il est apparu pour la première fois comme un méchant dans Daredevil # 111, 1974, par Steve Gerber et Bob Brown. Alors que les écrivains se plongeaient dans le passé de Wolverine au Japon, Silver Samurai avait du sens alors il gagnait en force en tant que figure éminente du monde criminel qui s’opposerait à Logan. Mais pour que la rivalité soit vraiment profonde, Silver Samurai était aussi le demi-frère de Mariko Yashida. Sans aucun doute l’un des plus grands amours de la vie de Wolverine. Malgré tout cela, Harada et Logan se sont respectés avant que le Silver Samurai ne soit tué par la main droite rouge, un groupe qui a attaqué les associés de Wolverine en 2010.

Après le retour des Samouraïs d’argent via les protocoles de résurrection de Krakoa, Logan et lui n’ont pas perdu de temps avant de raviver leur rivalité désormais amicale. Alors que les deux mutants échangent des coups de lumière et se disputent pour savoir s’ils seront ou non les deux prochains adversaires à se battre.

Il sera désormais un personnage très important.

Étant donné l’importance des épées dans le prochain crossover Marvel appelé X d’épées, la coïncidence de la réintroduction du Silver Samurai à ce moment ne doit pas être exclue. X of Swords est un événement multisegment majeur pour l’ensemble X-Men. Puisqu’il permettra de voir de nombreux mutants brandissant des lames légendaires pour la défense de leur île. À la fin de ce problème, même Cable semble avoir trouvé une épée cosmique qu’il est impatient de manier.

Bien qu’il y ait eu des spéculations rampantes sur les mutants qui porteront quelles épées, il y en a très peu chez Marvel qui peuvent s’appeler un maître d’épée aussi qualifié que le samouraï d’argent. Bien qu’il puisse être arbitre en ce moment, il ne faudra peut-être pas longtemps avant que Silver Samurai ne soit marqué dans le combat lui-même.

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.