Marvel rappelle l’original Captain America de 1783

Il Captain America de la Seconde Guerre mondiale il n’était pas le premier à brandir le bouclier et maintenant Marvel Rappelez-vous qui était le grand héros d’origine.

SPOILERS attention de la bande dessinée Marvel Ruines de Ravencroft: Dents de sabre numéro 1. Cette histoire rappelle que le Captain America L’original n’est pas ce que nous avions toujours cru, mais il a toujours été une sorte d’héritage, transmis de génération en génération. C’est pourquoi il y a eu d’innombrables héros qui ont brandi le bouclier, y compris Sam Wilson et Bucky Barnes.

Pour la plupart des fans de Marvel, Steve Rogers C’est le premier et le dernier Captain America. Probablement parce que c’est le plus célèbre et le plus emblématique. C’était un petit jeune homme mince qui a subi l’expérience du super soldat. Il est ainsi devenu le grand héros américain. Mais maintenant, nous introduisons le premier.

Bande dessinée Marvel Ruines de Ravencroft: Dents de sabre numéro 1 c’est essentiellement une célébration de l’histoire de Univers Marvel, bien que vu à travers une lentille très sinistre. Présente les entrées de journal laissées par Jonas Ravencroft, le fondateur de Institut Ravencroft pour les criminels les plus dangereux. Cet endroit est devenu célèbre pour détenir Cletus Kasady (Carnage) prisonnier. Ravencroft révèle qu’il a construit son institution sur un site qui fait partie d’événements importants depuis des siècles, y compris une bataille pendant la guerre d’indépendance des États-Unis qui a accueilli le premier Captain America.

Il s’agit du héros original de 1783.

Selon cette histoire de Marvel, le premier capitaine amérique C’était un Américain fidèle qui était vêtu d’un costume flashy dans une tentative étrange et amusante d’être un espion. Les révolutionnaires savaient que leur cause remontait le moral des forces loyales et les faisait habiller aux couleurs du drapeau. Tout s’est déroulé comme prévu et a été considéré comme un héros par ses actions. Il a conservé le costume, y compris la conception du bouclier, et a continué à servir sur les lignes de front de la guerre d’indépendance jusqu’à sa fin. Selon Ravencroft, la bataille de Ravencroft a été l’une des dernières de tout le conflit, et tragiquement le héros a été tué dans cet endroit maudit. Son nom était Steve Rogers.

Des années plus tard, l’un des descendants de Rogers, qui portait également son nom, a pris l’identité du Captain America et brandissait un bouclier beaucoup plus puissant. Comme son ancêtre, il a servi de symbole pour États Unis remonter le moral de leurs troupes et ils pourraient gagner la Seconde Guerre mondiale.

C’est typique de Marvel que l’histoire est cyclique et que le passé frappe à nouveau les événements présents.

